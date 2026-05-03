Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Camera AI phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Thanh Hà

TPO - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng CSGT Hà Nội đã ghi nhận 986 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

camera-ai.jpg
Hệ thống giám sát giao thông Hà Nội.

Theo đó, các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: đi ngược chiều (347 trường hợp), không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (306 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (171 trường hợp), dừng, đỗ trái quy định (135 trường hợp), đi sai làn đường, phần đường (26 trường hợp) và đón, trả khách sai quy định (1 trường hợp).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong suốt kỳ nghỉ lễ, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm giám sát liên tục, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành giao thông.

Thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng chức năng theo dõi sát tình hình giao thông theo thời gian thực tại các tuyến, nút giao trọng điểm; kịp thời phát hiện các điểm có dấu hiệu ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố, nhanh chóng thông tin đến các tổ công tác gần nhất để xử lý, không để phát sinh phức tạp.

camera-ai1-7136.jpg
Hệ thống camera tích hợp AI lắp đặt trên các tuyến phố.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, giám sát mà còn góp phần ghi nhận, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, qua đó giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Tại Hà Nội, từ ngày 28/4 đến 2/5, lực lượng CSGT đã xử lý 4.358 trường hợp vi phạm (trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy), tạm giữ 1.387 phương tiện, tước 59 giấy phép lái xe, trừ điểm 522 trường hợp.

Trong đó, các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn 1.095 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 1.134 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định 1.065 trường hợp trên đường bộ và 81 trường hợp trên đường sắt; vi phạm tốc độ 243 trường hợp.

Thanh Hà
#Ứng dụng AI trong giám sát giao thông #Vi phạm luật giao thông trong kỳ nghỉ lễ #Quản lý trật tự an toàn giao thông Hà Nội #Xử lý vi phạm giao thông và xử phạt #Tình hình giao thông và ùn tắc trong dịp lễ #Các hành vi vi phạm phổ biến #Công tác kiểm tra #xử lý vi phạm #Tăng cường giám sát giao thông liên tục #Chấp hành luật giao thông và ý thức người dân #Ảnh hưởng của công nghệ đến an toàn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe