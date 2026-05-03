Hà Nội: Camera AI phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

TPO - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng CSGT Hà Nội đã ghi nhận 986 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hệ thống giám sát giao thông Hà Nội.

Theo đó, các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: đi ngược chiều (347 trường hợp), không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (306 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (171 trường hợp), dừng, đỗ trái quy định (135 trường hợp), đi sai làn đường, phần đường (26 trường hợp) và đón, trả khách sai quy định (1 trường hợp).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong suốt kỳ nghỉ lễ, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm giám sát liên tục, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành giao thông.

Thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng chức năng theo dõi sát tình hình giao thông theo thời gian thực tại các tuyến, nút giao trọng điểm; kịp thời phát hiện các điểm có dấu hiệu ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố, nhanh chóng thông tin đến các tổ công tác gần nhất để xử lý, không để phát sinh phức tạp.

Hệ thống camera tích hợp AI lắp đặt trên các tuyến phố.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, giám sát mà còn góp phần ghi nhận, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, qua đó giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Tại Hà Nội, từ ngày 28/4 đến 2/5, lực lượng CSGT đã xử lý 4.358 trường hợp vi phạm (trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy), tạm giữ 1.387 phương tiện, tước 59 giấy phép lái xe, trừ điểm 522 trường hợp.

Trong đó, các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn 1.095 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 1.134 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định 1.065 trường hợp trên đường bộ và 81 trường hợp trên đường sắt; vi phạm tốc độ 243 trường hợp.