Trực thăng Quân đội khẩn cấp thực hiện chuyến bay xuyên đêm ở Trường Sa

TPO - Ngày 3/5, Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) cho biết, thực hiện chỉ lệnh của cấp trên về nhiệm vụ bay cấp cứu người bệnh tại quần đảo Trường Sa, tổ bay Công ty Trực thăng miền Nam thuộc Binh đoàn 18 vừa có chuyến bay xuyên đêm với nhiều chặng bay.

Theo Binh đoàn 18, chiều 2/5, Công ty Trực thăng miền Nam đã điều động trực thăng EC-225 số hiệu VN-8620 cùng tổ bay thực hiện nhiệm vụ đưa hai bệnh nhân từ khu vực đảo Trường Sa về đất liền điều trị.

Video: Trực thăng EC-225 hạ, cất cánh trong quá trình bay cấp cứu hai bệnh nhân.

Cất cánh từ sân bay Vũng Tàu, tổ bay trực thăng EC-225 thực hiện hành trình tới sân bay Tân Sơn Nhất đón tổ quân y Bệnh viện Quân y 175 rồi tiếp tục tới quần đảo Trường Sa đón hai bệnh nhân.

Hai bệnh nhân được đưa về đất liền là Trần Đình Hùng (SN 1977, quê Nghệ An) bị đa chấn thương nặng và Võ Văn Khao (SN 1971, quê Quảng Trị) bị áp xe sườn.

Cả hai bệnh nhân đều đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Do tình trạng bệnh diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng điều trị tại đảo nên được chỉ định vận chuyển khẩn cấp bằng trực thăng về đất liền để tiếp tục cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

Tổ bay và tổ quân y đưa bệnh nhân về cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ bay và lực lượng quân y đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người bệnh và chuyến bay. Khoảng 2 giờ 30 sáng 3/5, trực thăng đã hạ cánh tại đĩa cất, hạ cánh của Bệnh viện Quân y 175 ở TPHCM, các bệnh nhân được nhanh chóng chuyển vào cấp cứu, tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo Binh đoàn 18, chuyến bay cấp cứu kịp thời bảo đảm an toàn, khẳng định tinh thần trách nhiệm, khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện của cán bộ, phi công, kỹ thuật Công ty Trực thăng miền Nam; đồng thời thể hiện hiệu quả sự phối hợp công tác bảo đảm y tế biển, đảo, góp phần chăm sóc sức khỏe quân và dân trên quần đảo Trường Sa.