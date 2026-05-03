Thế giới

Tin mới về lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga trên Quảng trường Đỏ

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Slovakia Robert Fico nằm trong số các lãnh đạo quốc tế dự kiến tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga tại Mátxcơva trong tháng này.

(Ảnh: Tass)

Sau thất bại của ông Viktor Orban trong cuộc bầu cử ở Hungary vào tháng trước, Thủ tướng Fico hiện được coi là lãnh đạo thân Nga nhất trong Liên minh châu Âu (EU). Cả Hungary và Slovakia đều duy trì nguồn cung khí đốt từ Nga, bất chấp những nỗ lực của EU nhằm chấm dứt sự phụ thuộc của khối này vào năng lượng Nga.

Ông Fico cũng đã đến thăm Mátxcơva vào năm 2024, và gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin sau lễ duyệt binh năm 2025 ở Quảng trường Đỏ.

Ngoài Thủ tướng Slovakia Fico, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng sẽ có mặt tại Mátxcơva để tham dự lễ duyệt binh vào ngày 9/5 tới.

Hai lãnh đạo sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin bên lề sự kiện. Đặc biệt, Thủ tướng Fico cho biết, ông sẽ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh ở Mátxcơva "để tưởng nhớ hàng chục nghìn binh sĩ Hồng quân đã hy sinh trong cuộc giải phóng Slovakia".

Năm nay, lễ duyệt binh ở Mátxcơva sẽ được thu gọn, không có màn phô trương vũ khí quy mô lớn như thường lệ, Điện Kremlin cho biết, viện dẫn mối đe dọa gia tăng từ các cuộc tấn công của Ukraine.

Tuy nhiên, “Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện, như mọi khi”, người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Reuters, Tass
