Nghi án người đàn ông sát hại vợ và con nhỏ ở Tây Ninh

TPO - Chiều 3/5, Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Vĩnh Công, khiến 2 người tử vong và 2 người khác bị thương nặng. Nghi phạm đã bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa ngày 3/5, người dân tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà của đối tượng Nguyễn Tấn Phước. Khi chạy đến kiểm tra, nhiều người bàng hoàng chứng kiến Phước đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình.

Trong cơn kích động, đối tượng được cho là đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là bà Đ.T.T và con nhỏ mới 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng khống chế nghi phạm.

Nghe tiếng động, cha mẹ ruột của Phước chạy vào can ngăn cũng bị tấn công. Hai nạn nhân này bị thương rất nặng, được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Nghi phạm sau đó bị khống chế, bắt giữ. Cơ quan công an đang lấy lời khai nghi phạm để điều tra vụ việc.