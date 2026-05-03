Pháp luật

Hơn 11.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Thanh Hà

TPO - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 53.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có hơn 11.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Chiều 3/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với 4 ngày năm 2025 giảm 72 vụ, giảm 35 người chết, giảm 65 người bị thương.

Trong đó, trên đường bộ xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người, bị thương 114 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, công an các địa phương phát hiện 53.833 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 53.916 trường hợp vi phạm; tạm giữ 277 xe ô tô, 13.033 xe mô tô, 1.048 phương tiện khác; tước 1.479 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 7.951 trường hợp.

Điển hình, vi phạm về nồng độ cồn 11.411 trường hợp; vi phạm về tốc độ 13.390 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 184 trường hợp; quá khổ giới hạn 48 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 11 trường hợp; chở quá số người quy định 391 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 24 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 395 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 1 trường hợp; vi phạm ma túy 21 trường hợp.

Bên cạnh đó, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 1.649 trường hợp vi phạm, lập biên bản 275 trường hợp; tước GPLX 3 trường hợp; trừ điểm GPLX 120 trường hợp; tạm giữ 3 phương tiện; gửi thông báo vi phạm 1.400 trường hợp.

Trên các tuyến đường thủy xử lý 799 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 phương tiện; đường sắt xử lý 366 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 phương tiện.

