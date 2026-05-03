Đứt động mạch cổ, thanh niên may mắn thoát chết

TPO - Sau tai nạn sinh hoạt, nam thanh niên nhập viện trong tình trạng đứt lìa động mạch lớn gần tim, khiến lượng máu mất ước tính hơn 3 lít. Các bác sĩ đã khống chế chảy máu, tái lập tuần hoàn trong cuộc phẫu thuật căng thẳng, đưa người bệnh trở về từ cửa tử.

Ngày 3/5, thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp bệnh nhân Trần Xuân T. (20 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn), nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khi được đưa vào khoa Cấp cứu, bệnh nhân có nhiều vết thương vùng ngực, đặc biệt là vết thương vùng nền cổ bên trái đang chảy máu ồ ạt.

Theo PGS.TS Trần Thanh Vỹ, chuyên gia Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, người trực tiếp phẫu thuật, đây là một trong những ca chấn thương mạch máu nặng hiếm gặp. “Bệnh nhân bị đứt lìa động mạch dưới đòn trái – một mạch máu lớn nằm sát vùng tim. Máu chảy tự do vào khoang ngực khoảng 1,5 lít, đồng thời hơn 1,5 lít máu tiếp tục thoát ra ngoài qua vết thương. Nếu không được xử trí trong thời gian cực ngắn, nguy cơ tử vong là rất cao” - Bác sĩ Vỹ cho biết.

Ngay khi tiếp nhận, ê kíp cấp cứu nhận định bệnh nhân đang trong tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng. Chỉ ít phút sau, bệnh nhân rơi vào ngưng tim, ngưng thở. Cuộc chạy đua sinh tử bắt đầu ngay tại phòng cấp cứu, khi các bác sĩ vừa ép tim ngoài lồng ngực, vừa truyền máu khẩn cấp để duy trì tuần hoàn.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu giúp bệnh nhân từ cửa tử trở về

PGS Thanh Vỹ cho biết, trong suốt 20 phút, các biện pháp hồi sinh tim phổi được triển khai liên tục nhằm giữ lại cơ hội sống mong manh cho người bệnh. Bên cạnh đó, ê kíp ngoại khoa và gây mê hồi sức khẩn trương chuẩn bị phòng mổ, sẵn sàng tiếp nhận ngay khi có thể chuyển bệnh nhân lên bàn mổ.

Chỉ sau khoảng 60 phút từ thời điểm nhập viện, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ trong tình trạng vẫn rất nguy kịch. Tại đây, các bác sĩ vừa tiến hành phẫu thuật kiểm soát chảy máu, vừa tiếp tục truyền máu và hồi sức tích cực. Nhiệm vụ quan trọng nhất là khống chế nguồn chảy máu từ động mạch bị đứt, đồng thời tái lập tuần hoàn để cứu sống người bệnh.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật xử trí tổn thương động mạch lớn vùng ngực – cổ là một trong những can thiệp khó, đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa nhiều chuyên khoa. Trong trường hợp này, lượng máu mất quá lớn khiến mọi thao tác phải được thực hiện trong thời gian ngắn nhất, bởi mỗi phút chậm trễ đều làm giảm cơ hội sống.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa khoa Cấp cứu, phẫu thuật viên, gây mê hồi sức và ngân hàng máu, ê kíp đã kiểm soát được tình trạng chảy máu, từng bước tái lập tuần hoàn và đưa bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch. Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

BS-CKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục tốt, đủ điều kiện xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. “Đây là một trong những ca bệnh rất nặng, đòi hỏi phản ứng nhanh và phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa. Kết quả điều trị cho thấy hiệu quả của quy trình cấp cứu khẩn trương và năng lực chuyên môn trong xử trí các tình huống sinh tử” - Bác sĩ Chiến nói.

Theo các bác sĩ, trường hợp trên cho thấy mức độ nguy hiểm của các chấn thương mạch máu lớn, đặc biệt ở vùng cổ – ngực, nơi tập trung nhiều cấu trúc quan trọng. Chỉ một vết thương nhỏ nhưng nếu trúng vào mạch máu lớn có thể gây mất máu ồ ạt trong thời gian rất ngắn, dẫn đến sốc và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.