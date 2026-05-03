Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thuê người đánh chồng với giá 40 triệu đồng vì ghen

Nhật Huy

TPO - Do mâu thuẫn gia đình và nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm bên ngoài, một phụ nữ ở Phú Quốc đã chi 40 triệu đồng thuê nhóm thanh niên ra tay đánh chồng thương tích. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra.

Ngày 3/5, Công an đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Nguyễn Thị Sương (SN 1966), Trần Trọng Nghĩa (SN 2000), Trần Thành Đồng (SN 2004), Nguyễn Văn Mạnh (SN 2003) và Phạm Ngọc Hoài (SN 1997, cùng ngụ TP. Cần Thơ).

3201805359529062826.jpg
Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Nguyễn Thị Sương, Phạm Ngọc Hoài và Nguyễn Văn Mạnh.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, bức xúc việc chồng ra đặc khu Phú Quốc sinh sống, để lại khoản nợ và nghi chồng có quan hệ tình cảm với người khác, Sương đã thuê Nghĩa đánh, chém chồng là ông P.U.H., với giá 40 triệu đồng.

Ngày 18/4, Nghĩa rủ thêm Đồng, Mạnh và Hoài mang hung khí đến Phú Quốc. Khi phát hiện ông H. tại khu vực sân bay Phú Quốc, Mạnh đứng ngoài cảnh giới, còn Nghĩa dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào vai, tay, chân ông H.. Cùng lúc, Hoài dùng gậy ba khúc tấn công liên tiếp.

Gây án xong, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét.

Đến ngày 20/4, lực lượng chức năng xác định, mời các đối tượng liên quan về làm việc. Tại cơ quan công an, các nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nhật Huy
#Phú Quốc #cố ý gây thương tích #chém người #mâu thuẫn gia đình #An Giang #khởi tố

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe