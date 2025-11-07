Hai Chi bộ báo Tiền Phong tìm hiểu lịch sử quân sự Việt Nam

Trong chương trình sinh hoạt, gần 40 đảng viên của hai Chi bộ đến dâng hương tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nghe giới thiệu về khu vực triển lãm trong nhà.

Phần triển lãm trong nhà của Bảo tàng được chia thành nhiều khu vực theo chủ đề, mỗi khu tập trung vào một giai đoạn lịch sử cụ thể trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam.

Thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được thể hiện bằng các hiện vật từ thời Hùng Vương đến những cuộc kháng chiến đầu tiên, toát lên tinh thần yêu nước nồng nàn và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc từ thời cha ông ta.

Chủ đề về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc được thể hiện bằng nhiều hiện vật, tài liệu và hình ảnh về cuộc kháng chiến thực dân, cho thấy truyền thống kiên cường của dân tộc Việt Nam, tái hiện những tấm gương hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ và chiến thắng vinh quang trong cuộc kháng chiến mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chủ đề kháng chiến chống Mỹ trưng bày nhiều hiện vật quan trọng từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, nổi bật là chiếc tiêm kích MiG-21 được anh hùng Phạm Tuân lái và bắn rơi máy bay ném bom B-52 Mỹ; chiếc xe tăng T54B số hiệu 843 đã húc đổ cánh cổng phụ của Dinh Độc lập, đánh dấu sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thống nhất đất nước của quân đội và nhân dân Việt Nam.

Qua buổi sinh hoạt, các đảng viên của hai Chi bộ có dịp ôn lại những chương bi thương và hào hùng trong lịch sử giữ nước của dân tộc, qua đó thêm tự hào và trân trọng hơn nền hòa bình và vị thế của đất nước ngày nay.

Một số hình ảnh buổi sinh hoạt:

Các đảng viên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Thời sự, Bí thư Chi bộ Phóng viên 2 báo Tiền Phong tặng quà cho đại diện Bảo tàng