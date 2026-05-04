Lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

TPO - Sáng 4/5, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và công bố Quyết định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng.

Dự chương trình có Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5; ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; đại biểu, lãnh đạo T.Ư và địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, nhấn mạnh chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng.

Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Từ sự ra đời của Đội du kích Vũ Hùng ngày 4/5/1945, những “đốm lửa” vũ trang đầu tiên đã được hun đúc, phát triển thành lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng hôm nay, mang trong mình truyền thống “Trung thành, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lực lượng vũ trang Quảng Nam – Đà Nẵng đã cùng quân và dân cả nước lập nên nhiều chiến công oanh liệt.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố luôn có mặt ở những nơi khó khăn, xung yếu, giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lũ...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng.

Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cũng công bố Quyết định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố, đón nhận biểu tượng trống đồng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao tặng.

Trước đó, tại thôn Sâm Linh Tây (xã Núi Thành), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng - tiền thân của lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng. Tại đây, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh linh các bậc tiền bối cách mạng, các đội viên Đội du kích Vũ Hùng.

Khánh thành công trình Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng - tiền thân của lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng

Tại buổi lễ, Đại tá Võ Văn Tuấn - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, khẳng định công trình Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng không chỉ là nơi ghi dấu một sự kiện lịch sử quan trọng, mà còn là biểu tượng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các bậc tiền bối cách mạng, các đội viên Đội du kích Vũ Hùng.

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình.

Ban tổ chức cũng trao quà tri ân thân nhân các đội viên Đội du kích Vũ Hùng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã góp phần viết nên trang sử vẻ vang của quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng.

Cách đây 81 năm, đêm 4/5/1945, Đội du kích Vũ Hùng được thành lập theo chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Nam, nhằm đẩy mạnh cao trào kháng Nhật cứu nước, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Từ 30 đội viên ban đầu với vũ khí thô sơ, Đội du kích Vũ Hùng đã trở thành hạt nhân quan trọng, đặt nền móng cho sự ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quảng Nam – Đà Nẵng, nay là lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng.