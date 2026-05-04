Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói về Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM

TPO - Sáng 4/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị số 12 - TPHCM đã tiếp xúc với cử tri 11 xã trên địa bàn TPHCM, sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Điểm cầu trực tiếp tại UBND xã Hóc Môn và kết nối trực tuyến đến 10 xã còn lại gồm Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Tham dự buổi tiếp xúc có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự phấn khởi khi tình hình an ninh trật tự tại địa phương được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Cử tri đánh giá cao việc Quốc hội thông qua các luật sửa đổi về thuế, góp phần hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp; đồng thời kiến nghị tăng cường xử lý các cơ sở kinh doanh không bảo đảm quy định; đấu tranh phòng, chống lừa đảo, bắt cóc và các loại tội phạm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Cử tri cũng vui mừng trước thông tin về các dự án đầu tư lớn của thành phố trong giai đoạn 2026-2030. Đồng thời cũng đề nghị xem xét triển khai các dự án phát triển hạ tầng, kinh tế số và kinh tế xanh tại xã Bà Điểm.

Phát biểu trao đổi các ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng TPHCM vừa tổ chức các hoạt động phong phú, ấn tượng hướng về cơ sở và người dân nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự buổi tiếp xúc cử tri tại TPHCM, sáng 4/5. Ảnh: Lê Thoa

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến việc thành phố đã khởi công các công trình trọng điểm dịp này, đặc biệt là 4 công trình trọng điểm với tổng số vốn khoảng 142.000 tỷ đồng, gồm: Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính thành phố, tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), cải tạo - chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM và dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao mức tăng trưởng 8,27% (cao hơn mức bình quân của cả nước) của TPHCM trong quý I. Thành phố cũng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 2,9 tỷ USD (tăng 220% so với cùng kỳ).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với cử tri.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhìn nhận thành phố đã đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, vận hành bộ máy, khai thác hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 98, Nghị quyết 188, Nghị quyết 222 và Nghị quyết 260; rút ngắn thời gian, thủ tục đầu tư dự án, sử dụng đất đai.

Kỳ vọng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM

Thông tin về việc ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31 về phát triển TPHCM và Luật Đô thị đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội cho biết: Tại cuộc làm việc vừa qua với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM đề nghị tới đây sửa Nghị quyết của Bộ Chính trị đối với TPHCM. Đề nghị này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý.

Tại cuộc làm việc với Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị sẽ ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Đề nghị này đã được Bộ Chính trị đồng ý.

“Từ đây tới Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI, tôi rất tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ làm việc với Bộ Chính trị để có nghị quyết, sau đó Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cùng với Đảng ủy UBND TPHCM sẽ làm việc với Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiều lần nữa để trình Quốc hội Luật Đô thị đặc biệt cho thành phố”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, vừa qua, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua. Những cơ chế đặc thù, đặc biệt của TPHCM cũng sẽ tương tự như Luật Thủ đô (sửa đổi).

“Tôi hy vọng về thể chế, nếu có Luật Đô thị đặc biệt sẽ tháo gỡ khó khăn để TPHCM có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ.