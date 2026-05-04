Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói về Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Sáng 4/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị số 12 - TPHCM đã tiếp xúc với cử tri 11 xã trên địa bàn TPHCM, sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Điểm cầu trực tiếp tại UBND xã Hóc Môn và kết nối trực tuyến đến 10 xã còn lại gồm Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Tham dự buổi tiếp xúc có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự phấn khởi khi tình hình an ninh trật tự tại địa phương được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Cử tri đánh giá cao việc Quốc hội thông qua các luật sửa đổi về thuế, góp phần hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp; đồng thời kiến nghị tăng cường xử lý các cơ sở kinh doanh không bảo đảm quy định; đấu tranh phòng, chống lừa đảo, bắt cóc và các loại tội phạm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Cử tri cũng vui mừng trước thông tin về các dự án đầu tư lớn của thành phố trong giai đoạn 2026-2030. Đồng thời cũng đề nghị xem xét triển khai các dự án phát triển hạ tầng, kinh tế số và kinh tế xanh tại xã Bà Điểm.

Phát biểu trao đổi các ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng TPHCM vừa tổ chức các hoạt động phong phú, ấn tượng hướng về cơ sở và người dân nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự buổi tiếp xúc cử tri tại TPHCM, sáng 4/5. Ảnh: Lê Thoa

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự buổi tiếp xúc cử tri tại TPHCM, sáng 4/5. Ảnh: Lê Thoa

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến việc thành phố đã khởi công các công trình trọng điểm dịp này, đặc biệt là 4 công trình trọng điểm với tổng số vốn khoảng 142.000 tỷ đồng, gồm: Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính thành phố, tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), cải tạo - chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM và dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao mức tăng trưởng 8,27% (cao hơn mức bình quân của cả nước) của TPHCM trong quý I. Thành phố cũng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 2,9 tỷ USD (tăng 220% so với cùng kỳ).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với cử tri.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhìn nhận thành phố đã đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, vận hành bộ máy, khai thác hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 98, Nghị quyết 188, Nghị quyết 222 và Nghị quyết 260; rút ngắn thời gian, thủ tục đầu tư dự án, sử dụng đất đai.

Kỳ vọng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM

Thông tin về việc ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31 về phát triển TPHCM và Luật Đô thị đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội cho biết: Tại cuộc làm việc vừa qua với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM đề nghị tới đây sửa Nghị quyết của Bộ Chính trị đối với TPHCM. Đề nghị này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý.

Tại cuộc làm việc với Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị sẽ ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Đề nghị này đã được Bộ Chính trị đồng ý.

“Từ đây tới Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI, tôi rất tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ làm việc với Bộ Chính trị để có nghị quyết, sau đó Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cùng với Đảng ủy UBND TPHCM sẽ làm việc với Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiều lần nữa để trình Quốc hội Luật Đô thị đặc biệt cho thành phố”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, vừa qua, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua. Những cơ chế đặc thù, đặc biệt của TPHCM cũng sẽ tương tự như Luật Thủ đô (sửa đổi).

“Tôi hy vọng về thể chế, nếu có Luật Đô thị đặc biệt sẽ tháo gỡ khó khăn để TPHCM có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Ngô Tùng
#Chủ tịch Quốc hội #Trần Thanh Mẫn #tiếp xúc cử tri Hóc Môn #Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang #ý kiến #Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe