Điều động Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai

TPO - Ông Phan Đăng Toàn - Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa, Lào Cai được điều động giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Lào Cai. Ông Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai.

Sáng 4/5, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Theo quyết định, ông Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa, được điều động đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 6/5/2026. Thời hạn giữ chức vụ của đồng chí Phan Đăng Toàn theo quy định là 5 năm.

Ông Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (bên phải) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phan Đăng Toàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nêu rõ: Việc điều động, kiện toàn chức danh Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhằm bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, ông Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy hứa tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc tình hình cơ sở, sâu sát thực tiễn.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai công bố quyết định chỉ định ông Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai (bên trái) trao Quyết định và chúc mừng ông Vũ Quỳnh Khánh.

Phát biểu giao nhiệm vụ đối với ông Vũ Quỳnh Khánh, ông Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: Thời gian tới, ông Vũ Quỳnh Khánh cần tiếp tục cùng Thường trực, tập thể Ban Thường vụ và Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đặc biệt là các vấn đề tổng kết lý luận gắn với thực tiễn xây dựng Đảng, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị tại Lào Cai.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cam kết tiếp tục nỗ lực đổi mới tư duy lãnh đạo, phong cách làm việc từ hành chính đơn thuần sang phục vụ và kiến tạo, đáp ứng kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và yêu cầu thực tiễn.