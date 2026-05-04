Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Một xã thiệt hại hơn 12 tỉ đồng sau trận mưa đá kéo dài 30 phút

Ngọc Tú

TPO - Trận dông lốc kèm mưa đá kéo dài chỉ 30 phút nhưng đã khiến gần 200 nhà dân ở xã Thành Bình Thọ (Nghệ An) bị tốc mái, hư hỏng; hàng trăm ha lúa, ngô bị hư hỏng. Ước tính trận mưa gây thiệt hại gần 12 tỉ đồng.

Trưa 4/5, bà Ngô Thị Huyền - Chủ tịch UBND xã Thành Bình Thọ (tỉnh Nghệ An) cho biết, các lực lượng chức năng xã này đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận dông lốc, mưa đá xảy ra vào chiều tối 3/5.

3199046499197215293.jpg
Dông lốc kèm mưa đá khiến nhiều nhà dân, công trình ở xã Thành Bình Thọ bị thiệt hại nặng nề.

Theo Chủ tịch xã Thành Bình Thọ, khoảng 17h chiều 3/5, dông lốc kèm mưa đá và sấm sét ập đến bao trùm toàn bộ xã. Trận mưa kéo dài khoảng 30 phút nhưng khiến xã thiệt hại nặng nề. Nhiều viên đá có kích thước lớn to bằng nắm tay rơi xuống khiến nhiều nhà dân bị vỡ mái ngói. Dông lốc còn khiến nhiều mái tôn nhà dân, các công trình công cộng bị cuốn bay, hư hỏng nặng.

Khi trời ngừng mưa, trên mái nhà dân xuất hiện nham nhở vết thủng do mưa đá để lại. Chính quyền địa phương sau đó đã huy động lực lượng xuống hiện trường thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

690601315-122177178314935888-3208793416319432192-n.jpg
690428348-122177179820935888-20989931897647763-n.jpg
Dông lốc cuốn bay mái tôn, làm hư hỏng nhiều mái ngói.

Qua thống kê bước đầu cho thấy, trận mưa đá, dông lốc đã khiến 193 nhà dân bị tốc mái, thủng mái ngói, mái tôn, thiệt hại ước tính gần 5,8 tỉ đồng. Một nhà văn hóa thôn bị mưa đá gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Trận mưa cũng khiến cầu Mít bắc qua sông Con bị lệch mố cầu so với thân, gây thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng. Về nông nghiệp, mưa đá còn khiến 112,5ha lúa bị thiệt hại trên 70%, ước tính thiệt hại khoảng 3,1 tỉ đồng. Trận mưa cũng khiến 20ha ngô bị thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Tổng thiệt hại của xã Thành Bình Thọ sau trận mưa gần 12 tỉ đồng.

2613221729450515814.jpg
Sau thiên tai, cơ quan chức năng huy động lực lượng xuống hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo xã Thành Bình Thọ cho biết, các lực lượng chức năng xã này đang nỗ lực hỗ trợ người dân sửa lại mái nhà để sớm ổn định cuộc sống.

Được biết, cùng thời điểm này, nhiều xã trên địa bàn cũng xảy ra mưa đá và dông lốc gây thiệt hại lớn cho tài sản, hoa màu của người dân. Đặc biệt, trong dông lốc, sét đánh trúng bồn chứa mật mía của Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam. Vụ việc khiến 2.000 tấn mật mía bị tràn ra ngoài, gây thiệt hại khoảng 7-8 tỷ đồng.

2952656679361180597.jpg
2952656679361180597-1.jpg
Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau dông lốc, mưa đá.
Ngọc Tú
#Nghệ An #mưa đá #dông lốc #sét #thiệt hại #hư hỏng #thiên tai #xã thiệt hại lớn #mưa gây thiệt hại lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe