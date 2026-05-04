CSGT Đồng Tháp dùng xe đặc chủng mở đường cứu bệnh nhân giữa dòng xe ùn tắc

Chúc Trí

TPO - Giữa dòng xe đông đúc người dân trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ, tổ công tác CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời dùng xe mô tô đặc chủng, bật còi ưu tiên dẫn đường suốt 25km để đưa bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 4/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ kịp thời một trường hợp bệnh nhân bị tăng huyết áp kịch khung, đe dọa đến tính mạng trong lúc giao thông đang ùn ứ nghiêm trọng trên Quốc lộ 1.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 3/5, Tổ công tác số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) đang thực hiện nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ người dân quay lại TPHCM và các tỉnh miền Đông sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tại đây, các chiến sĩ nhận được lời đề nghị từ một tài xế và người nhà bệnh nhân. Qua thông tin, bà Lê Thị Tuyết S. (42 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đang trên đường đi cấp cứu từ xã Hội Cư (huyện Cái Bè, Tiền Giang cũ) đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy trong tình trạng huyết áp tăng đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, lúc này phương tiện trên tuyến Quốc lộ 1 quá đông, xe chở bệnh nhân bị kẹt cứng giữa dòng người kéo dài gần 25km.

Cảnh sát giao thông mở đường đưa bệnh nhân đến bệnh viện an toàn.

Sau đó, Trung tá Nguyễn Minh Vương (Tổ trưởng) cùng Thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh và Thượng úy Bùi Đăng Khoa đã lập tức sử dụng xe mô tô đặc chủng, bật còi và đèn tín hiệu ưu tiên để mở đường.

Nhờ sự linh hoạt của các chiến sĩ CSGT, chiếc xe chở bà S. đã nhanh chóng thoát khỏi khu vực ùn tắc, rút ngắn tối đa thời gian di chuyển để đến bệnh viện, cứu sống bệnh nhân.

Người nhà bà S. cho biết, thời điểm đó xe cộ đông nghẹt, cả gia đình ai cũng hoảng loạn vì sợ không kịp thời gian vàng. “Rất may có các anh CSGT hỗ trợ tận tình, gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến tinh thần vì nhân dân phục vụ của các anh”, người nhà bà S. bộc bạch.

