Đàn bò bất ngờ lạc vào cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đe dọa an toàn giao thông

TPO - Sáng 4/5, một đàn bò bất ngờ xuất hiện trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (đoạn qua xã Cồn Tiên, Quảng Trị), buộc nhiều phương tiện phải giảm tốc, dừng khẩn cấp để tránh va chạm.

Clip ghi lại cảnh đàn bò trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ sáng ngày 4/5.

Theo phản ánh của các tài xế, khoảng 6 giờ cùng ngày, tại đoạn cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua xã Cồn Tiên, họ hoảng hốt khi phát hiện một đàn bò đi lại ngay trên mặt đường cao tốc, nơi vốn cấm tuyệt đối người và gia súc.

Nhiều tài xế buộc phải giảm tốc độ đột ngột, thậm chí dừng xe để tránh nguy cơ va chạm. Tình huống diễn ra trong khung giờ có lưu lượng phương tiện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 (Khu Quản lý đường bộ II), nguyên nhân ban đầu được xác định do đơn vị thi công trong quá trình thực hiện hạng mục đường hạ tải đã mở hàng rào để vận chuyển vật liệu, thiết bị. Lối mở này không được kiểm soát chặt chẽ, tạo điều kiện để đàn bò từ bên ngoài đi vào cao tốc.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng bảo trì đường bộ phối hợp Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt, tổ chức xua đuổi đàn bò ra khỏi tuyến, đảm bảo giao thông thông suốt.

Đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng này. Trước đó, vào tháng 11/2025, một đàn bò cũng từng xuất hiện trên tuyến cao tốc này, khiến nhiều tài xế một phen “thót tim”.

Từ sự cố trên, cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị thi công phải tăng cường kiểm soát tại các điểm mở hàng rào, bố trí lực lượng trực, đóng mở theo quy trình nghiêm ngặt, không để xảy ra tình trạng gia súc, người dân tự do xâm nhập vào cao tốc.

Đàn bò gây náo loạn cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ trước đó.

Bên cạnh đó, người dân sinh sống gần tuyến cần nâng cao ý thức quản lý vật nuôi, không chăn thả tự do gần các tuyến giao thông trọng điểm. Việc lơ là không chỉ đe dọa an toàn giao thông mà còn có thể gây thiệt hại cho chính người chăn nuôi.

Đối với tài xế, việc giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và chủ động giảm tốc khi phát hiện dấu hiệu bất thường vẫn là yếu tố then chốt để hạn chế rủi ro.