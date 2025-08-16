Xuất hiện hình ảnh đàn bò tót lai tại Khánh Hòa gầy trơ xương, đơn vị quản lý nói gì?

TPO - Hình ảnh những con bò tót lai gầy trơ xương, suy kiệt xuất hiện trên mạng xã hội trong những ngày gần đây đã gây xôn xao dư luận. Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa đã lên tiếng.

Những ngày qua, nhiều trang mạng xã hội đăng tải thông tin về hình ảnh đàn bò tót lai tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) bị bỏ đói, gầy trơ xương đã gây xôn xao dư luận, thu hút rất nhiều lượt tương tác cùng các bình luận tiêu cực.

Hình ảnh về đàn bò tót lai gầy trơ xương xuất hiện trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình), các hình ảnh trên là không đúng sự thật, bởi hiện nay đàn bò gồm 11 con đang được trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng rất béo tốt, khỏe mạnh.

"Các hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội vừa qua đều là các ảnh cũ, xuất hiện từ nhiều năm trước - thời điểm mà báo chí phản ánh về việc kết thúc dự án nghiên cứu đàn bò bị bỏ đói, gầy trơ xương, cơ thể suy kiệt", ông Tuấn cho hay.

Như Tiền Phong đã thông tin, từ năm 2009 đến đầu năm 2015, tại thôn Bạc Rây 2, vùng đệm Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, có một con bò tót đực thường xuyên xuất hiện cùng đàn bò nhà của nông dân. Bò tót đực này cao khoảng 1,7m, dài hơn 2m, nặng khoảng 1 tấn.

Trước khi chết vào đầu năm 2015, bò tót đực này được các nhà khoa học xác định đã giao phối với 20 bò cái, sinh ra 20 hậu duệ bò lai (F1) gồm cả đực và cái.

Đàn bò tót lai hiện nay rất béo tốt, khỏe mạnh.

Đầu năm 2012, sau khi mua lại 10 con bò tót lai (5 con đực, 5 con cái) của người dân. Các nhà khoa học thực hiện công trình nghiên cứu cấp nhà nước "Khai thác và phát triển nguồn gien bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hòa". Công trình này do Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Lâm Đồng chủ trì.

Thời điểm này, đề tài nghiên cứu mua thêm của người dân một con bò tót cái F2 sau đó cho nhập đàn. Tổng đàn nâng lên 11 con (10 con F1 và 1 con F2). Tháng 6/2019 đề tài trên kết thúc và đàn bò bị bỏ đói, gầy trơ xương đã gây xôn xao dư luận tại thời điểm đó.

Đàn bò được nuôi trong môi trường bán hoang dã.

Sau đó, đàn bò tót lai được bàn giao cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình nuôi dưỡng, chăm sóc. Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hiện nay đàn bò tót lai được nuôi trong môi trường bán tự nhiên rộng hơn 3 ha trong phạm vi rừng thực vật.

Tại đây, các chú bò tót lai được chăm sóc và phát triển tốt, bản năng hoang dã "hồi sinh" mạnh mẽ. Tuy nhiên, đến nay những con bò tót lai F1 vẫn chưa có dấu hiệu giao phối và sinh sản trong quần thể. Những con bò này chủ yếu phục vụ nhu cầu tham quan, giáo dục đa dạng sinh học.