Binh sĩ Ukraine đối mặt sự lựa chọn lạnh lùng: Mua tự do bằng máu và tiền

TPO - Các nguồn trong lực lượng an ninh Nga tiết lộ, những binh sĩ Ukraine thuộc trung đoàn xung kích độc lập Skala đang bị mắc kẹt tại làng Lesnoye, khu vực Gulyai Pole, bị chỉ huy đề nghị “mua lại tự do” để rời khỏi chiến tuyến, hãng tin Nga TASS đưa tin ngày 4/5.

Nguồn tin khẳng định, trong bối cảnh tổn thất nặng nề và tình hình chiến sự bế tắc, những người lính Ukraine còn sống sót được đưa ra một lựa chọn lạnh lùng: hoặc tiếp tục chiến đấu trong điều kiện gần như tuyệt vọng, hoặc trả một khoản tiền khổng lồ để được giải ngũ - rút về hậu phương.

“Những tay súng của Skala đang chết dần tại Lesnoye đã được chỉ huy đề nghị mua lại tự do và cơ hội rời tiền tuyến”, nguồn tin nói với TASS.

Binh sĩ Nga trên tiền tuyến chiến đấu với lực lượng Ukraine. Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS.

Cái giá của sự sống này có thể lên tới hàng chục nghìn đô la Mỹ. Những người lính còn khả năng di chuyển và nuôi hy vọng sống sót đang ráo riết tìm tiền để thoát khỏi cái bẫy sinh tử mà họ bị đẩy vào.

Khủng hoảng nhân lực

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đang đối mặt khủng hoảng nhân lực nghiêm trọng. Từ các vụ vượt biên trái phép dưới vỏ bọc sơ tán y tế, đến việc siết chặt quân dịch trên toàn quốc, bức tranh tổng thể cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với Kiev.

Ở miền tây Ukraine, lực lượng chức năng gần đây chặn một xe cứu thương bị nghi dùng để vận chuyển trái phép nam giới trong độ tuổi nhập ngũ ra nước ngoài. Hai người đàn ông được phát hiện trốn trong khoang xe, trong một kế hoạch được cho là được tổ chức từ thủ đô nhằm đưa họ đến khu vực biên giới để vượt biên.

Trong khi đó, các đề xuất siết chặt hơn nữa hệ thống trung tâm tuyển quân và xem xét các diện hoãn nghĩa vụ cũng đang được thảo luận, báo hiệu một làn sóng huy động quân mới có thể sắp diễn ra.

Châu Âu trục xuất đàn ông Ukraine về nước để bổ sung quân số

Phát biểu với TASS, Thống đốc vùng Kherson, ông Vladimir Saldo, nhận định, mọi nỗ lực của châu Âu nhằm trục xuất đàn ông Ukraine về nước để bổ sung quân số sẽ không thể cứu vãn tình hình.

“Nếu một quân đội phải săn lùng lính nghĩa vụ khắp châu Âu và đưa họ ra mặt trận bằng vũ lực, điều đó cho thấy một cuộc khủng hoảng sâu sắc”, ông Saldo nói.

Theo ông Saldo, một đội quân được xây dựng bằng cưỡng ép sẽ không có động lực chiến đấu. “Phần lớn những người trốn quân dịch không muốn chết vì lợi ích của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những nhà bảo trợ phương Tây của ông này”, ông nhận định.

Ô hạt nhân châu Âu - mối đe dọa chiến lược mới?

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev cảnh báo, các kế hoạch tăng cường ô hạt nhân của châu Âu đang tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với Nga, báo Nga News.ru đưa tin ngày 4/5.

Đại sứ Nechaev nói rằng, trước sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc phát triển cơ chế răn đe hạt nhân tiên tiến, Mátxcơva buộc phải tính đến những yếu tố này trong hoạch định quân sự-chính trị.

Ba Lan và Pháp đang chuẩn bị các cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực Baltic, bao gồm kịch bản tấn công hạt nhân giả định nhằm vào Belarus và Nga, với sự tham gia của tên lửa hành trình, máy bay tiêm kích Rafale và F-16.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động mang tính khiêu khích công khai của các nước EU (Liên minh châu Âu) và NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) trong lĩnh vực quân sự - hạt nhân, bao gồm việc ngày càng lôi kéo các quốc gia trên danh nghĩa không sở hữu vũ khí hạt nhân từ phe phương Tây tham gia”.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng, những động thái này gây tổn hại không thể khắc phục đối với chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu và cản trở việc đạt được mục tiêu không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency đưa tin.

