Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích Địa điểm Dinh quận Hóc Môn

Tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên đoàn công tác thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã anh dũng đấu tranh, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn, tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng.

Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn là một trong những địa chỉ đỏ giàu ý nghĩa của TPHCM, gắn liền với truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của vùng đất Hóc Môn - Bà Điểm, quê hương “18 thôn vườn trầu”.

Đây là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân Nam Bộ; là chứng tích sinh động về tinh thần bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Hóc Môn trong những năm tháng đấu tranh gian khổ.

Chủ tịch Quốc hội tham quan triển lãm tại di tích. Ảnh: Dương Dung.

Ghi lưu bút tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm xúc động được đến thăm di tích, nơi diễn ra sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23/11/1940 và lưu lại nhiều sự kiện đấu tranh suốt chặng đường dài lịch sử của nhân dân 18 thôn vườn trầu trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự trân trọng trước công ơn to lớn của các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời nhấn mạnh Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia này là nơi giáo dục truyền thống cách mạng vô giá cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm gìn giữ, bảo vệ và phát huy hiệu quả giá trị Di tích lịch sử - văn hóa Địa điểm Dinh quận Hóc Môn; gắn bảo tồn di tích với giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa, du lịch lịch sử, xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân.