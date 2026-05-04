Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích Địa điểm Dinh quận Hóc Môn

Ngô Tùng

TPO - Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn (xã Hóc Môn, TPHCM).

Tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên đoàn công tác thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã anh dũng đấu tranh, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

gen-h-z7788061519076-b9b1ad65fad1cc28c9b499db9ef86667.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân.
gen-h-z7788061605000-8961687f1572913ac03557d287f9b48c.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn, tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng.

Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn là một trong những địa chỉ đỏ giàu ý nghĩa của TPHCM, gắn liền với truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của vùng đất Hóc Môn - Bà Điểm, quê hương “18 thôn vườn trầu”.

Đây là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân Nam Bộ; là chứng tích sinh động về tinh thần bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Hóc Môn trong những năm tháng đấu tranh gian khổ.

202605040817149254-img-1777856921864-1777857569256.jpg
Chủ tịch Quốc hội tham quan triển lãm tại di tích. Ảnh: Dương Dung.

Ghi lưu bút tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm xúc động được đến thăm di tích, nơi diễn ra sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23/11/1940 và lưu lại nhiều sự kiện đấu tranh suốt chặng đường dài lịch sử của nhân dân 18 thôn vườn trầu trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự trân trọng trước công ơn to lớn của các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời nhấn mạnh Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia này là nơi giáo dục truyền thống cách mạng vô giá cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm gìn giữ, bảo vệ và phát huy hiệu quả giá trị Di tích lịch sử - văn hóa Địa điểm Dinh quận Hóc Môn; gắn bảo tồn di tích với giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa, du lịch lịch sử, xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân.

Ngô Tùng
#Chủ tịch Quốc hội #Trần Thanh Mẫn #tổ đại biểu Quốc hội #tiếp xúc cử tri #Hóc Môn #dâng hương #Kỳ họp thứ nhất #Quốc hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe