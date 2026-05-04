Đá tảng nặng hàng tấn trượt xuống quốc lộ 4D, ách tắc đường lên Sa Pa

TPO - Một khối đá lớn cùng lượng đất đá từ ta luy dương sạt trượt, chắn ngang toàn bộ mặt đường Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Tả Phìn, gây ách tắc đường lên Sa Pa.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai), vụ việc xảy ra vào khoảng 2h15 ngày 4/5 tại Km 120+900, Quốc lộ 4D, thuộc khu vực thôn Pờ Sì Ngài, xã Tả Phìn.

Tại hiện trường, một số khối đá lớn, có khối nặng hàng tấn, cùng lượng đất đá từ ta luy dương bất ngờ sạt xuống, chắn ngang toàn bộ mặt đường.

Ngay sau khi sự cố, khoảng 2h30, lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an xã Tả Phìn có mặt tại hiện trường, nhanh chóng kiểm tra, nắm tình hình và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện đêm tối.

Lực lượng chức năng tiến hành khắc phục tại vị trí sạt lở.

Lực lượng chức năng đã tổ chức cảnh giới, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, không cho các phương tiện tiếp tục di chuyển vào điểm sạt lở. Đồng thời, các đơn vị liên quan tiến hành căng dây cảnh báo, đặt biển nguy hiểm và lập chốt chặn từ xa nhằm điều tiết giao thông.

Đến khoảng 3h51 cùng ngày, công tác kiểm tra hiện trường và đảm bảo an toàn đã được triển khai đồng bộ.

Việc sạt lở khiến Quốc lộ 4D hướng từ Lào Cai lên Sa Pa ách tắc.

Các đơn vị chức năng đang khẩn trương huy động máy móc, phương tiện cùng thiết bị chuyên dụng để phá dỡ khối đá lớn, thu dọn đất đá, sớm khôi phục giao thông.

Theo Ban Quản lý Bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Lào Cai), đến khoảng 9h30 cùng ngày, khu vực sạt lở cơ bản đã được khắc phục và thông tuyến.