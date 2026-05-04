Hà Nội: Xe tải làm rơi vãi bùn ra đường, tài xế và chủ xe bị phạt gần 35 triệu đồng

TPO - Từ việc xe tải làm rơi vãi bùn ra đường Láng Hạ, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện xe này đã cơi nới thành thùng. Với các lỗi vi phạm trên, tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt gần 35 triệu đồng và tước Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 2 tháng.

Bùn đất rơi ra đường Láng Hạ.

Theo đó, vào khoảng 5h30 ngày 4/5, trên tuyến đường Láng Hạ (Hà Nội), một xe ô tô tải chở bùn đất làm bùn đất rơi vãi xuống đường gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử tổ công tác đến hiện trường kiểm tra, xử lý. Lực lượng CSGT xác định bùn đất rơi vãi từ xe ô tô Howo (hay còn gọi là xe Hổ vồ) BKS 99B-112.XX, kéo dài từ khu vực số nhà 46 đến số nhà 116 Láng Hạ.

Lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn, tránh khu vực mặt đường trơn trượt do bùn đất; đồng thời phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường và đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thu dọn hiện trường.

CSGT làm việc với tài xế.

Bùn đất từ xe tải rơi ra đường.

Qua làm việc, lái xe Đ.V.T (SN 2001, trú tại Bắc Ninh) trình bày, vào sáng sớm cùng ngày chở bùn đất từ công trình hồ Giảng Võ khi đang lưu thông trên đường Láng Hạ thì phát hiện phần bưởng sau bị bục nên đã chủ động dừng xe, liên hệ đơn vị thi công đến phối hợp xử lý.

Tổ công tác xác định, phương tiện dù có che chắn nhưng vẫn để vật liệu rơi vãi ra đường; đồng thời qua kiểm tra cho thấy kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện về các hành vi làm rơi vãi vật liệu ra đường và điều khiển xe có kích thước thùng hàng không đúng quy định; đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện (là cá nhân) do đã đưa xe có kích thước thùng hàng không đúng quy định tham gia giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 34,5 triệu đồng; lái xe bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, chủ phương tiện bị tước Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 2 tháng.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện cắt phần cơi nới.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi vận chuyển vật liệu cần chấp hành nghiêm quy định về che chắn, không để rơi vãi ra đường; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn và tránh gây ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị.