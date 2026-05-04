Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Xe tải làm rơi vãi bùn ra đường, tài xế và chủ xe bị phạt gần 35 triệu đồng

Thanh Hà

TPO - Từ việc xe tải làm rơi vãi bùn ra đường Láng Hạ, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện xe này đã cơi nới thành thùng. Với các lỗi vi phạm trên, tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt gần 35 triệu đồng và tước Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 2 tháng.

bun-dat.jpg
Bùn đất rơi ra đường Láng Hạ.

Theo đó, vào khoảng 5h30 ngày 4/5, trên tuyến đường Láng Hạ (Hà Nội), một xe ô tô tải chở bùn đất làm bùn đất rơi vãi xuống đường gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử tổ công tác đến hiện trường kiểm tra, xử lý. Lực lượng CSGT xác định bùn đất rơi vãi từ xe ô tô Howo (hay còn gọi là xe Hổ vồ) BKS 99B-112.XX, kéo dài từ khu vực số nhà 46 đến số nhà 116 Láng Hạ.

Lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn, tránh khu vực mặt đường trơn trượt do bùn đất; đồng thời phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường và đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thu dọn hiện trường.

bun-dat-1.jpg
CSGT làm việc với tài xế.
bun-dat-3.jpg
Bùn đất từ xe tải rơi ra đường.

Qua làm việc, lái xe Đ.V.T (SN 2001, trú tại Bắc Ninh) trình bày, vào sáng sớm cùng ngày chở bùn đất từ công trình hồ Giảng Võ khi đang lưu thông trên đường Láng Hạ thì phát hiện phần bưởng sau bị bục nên đã chủ động dừng xe, liên hệ đơn vị thi công đến phối hợp xử lý.

Tổ công tác xác định, phương tiện dù có che chắn nhưng vẫn để vật liệu rơi vãi ra đường; đồng thời qua kiểm tra cho thấy kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện về các hành vi làm rơi vãi vật liệu ra đường và điều khiển xe có kích thước thùng hàng không đúng quy định; đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện (là cá nhân) do đã đưa xe có kích thước thùng hàng không đúng quy định tham gia giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 34,5 triệu đồng; lái xe bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, chủ phương tiện bị tước Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 2 tháng.

bun-dat-2.jpg
Lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện cắt phần cơi nới.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi vận chuyển vật liệu cần chấp hành nghiêm quy định về che chắn, không để rơi vãi ra đường; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn và tránh gây ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị.

Thanh Hà
#Xử phạt vi phạm an toàn giao thông #Vấn đề rơi vãi vật liệu xây dựng #Quy định về kích thước phương tiện #Chấp hành quy định che chắn vật liệu #Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đô thị #Vai trò của lực lượng Cảnh sát giao thông #Xử lý vi phạm trong vận chuyển vật liệu #Ảnh hưởng của bụi đất đến giao thông #Xử lý hậu quả vi phạm xây dựng và vận chuyển #Khuyến cáo về an toàn và vệ sinh môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe