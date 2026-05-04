Đi câu cá từ rạng sáng, người đàn ông bị nhồi máu cơ tim

TPO - Chỉ sau chưa đầy 30 phút câu cá vào sáng sớm, người đàn ông 66 tuổi ở xã Củ Chi, TPHCM bất ngờ lên cơn đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, khó thở rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Ngày 4/5, BS-CKI Phan Văn Học, khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết nam bệnh nhân N.V.B. (66 tuổi, ngụ tại xã Củ Chi, TPHCM) trước khi đối mặt với biến cố nghiêm trọng về sức khỏe đã dậy sớm và rời nhà đi câu cá từ mờ sáng (khoảng 5h30).

Theo bệnh sử, khoảng 30 phút sau khi câu, ông B. bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường như đau tức ngực dữ dội, vã mồ hôi và khó thở. Tình trạng nhanh chóng trở nặng khiến ông B. không thể đứng vững. Ông đã cố gắng gượng trở về nhà nghỉ ngơi với hy vọng cơn đau sẽ qua nhưng các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

Gia đình lập tức đưa ông B. đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân có biểu hiện điển hình của nhồi máu cơ tim cấp. Chỉ ít phút sau, ông rơi vào tình trạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm và ngưng tim, ngưng thở, đối mặt với nguy cơ tử vong.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp cấp cứu, giúp bệnh nhân qua nguy kịch

Trước tình huống khẩn cấp, ê-kíp cấp cứu nhanh chóng sốc điện ngoài lồng ngực, sử dụng thuốc vận mạch để nâng huyết áp và ổn định nhịp tim. Sau khi tái lập tuần hoàn, bệnh nhân được chuyển thẳng đến phòng can thiệp tim mạch.

BS Học cho biết, kết quả chụp mạch vành ghi nhận một nhánh động mạch vành bên phải của người bệnh bị tắc hoàn toàn, hai nhánh còn lại hẹp từ 70–80%. Các bác sĩ lập tức tiến hành can thiệp tái thông mạch vành bị tắc nhằm khôi phục dòng máu nuôi tim. Nhờ can thiệp kịp thời, tình trạng tim mạch của bệnh nhân dần ổn định.

Chỉ sau một ngày, ông B. đã tỉnh lại, dấu hiệu sinh tồn cải thiện rõ rệt và được chuyển về khoa can thiệp tim mạch để tiếp tục theo dõi. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục khoảng 80%, có thể sinh hoạt gần như bình thường. Dự kiến trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị và xem xét can thiệp thêm các nhánh mạch vành còn hẹp.

Theo BS Học, qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đặc biệt là hút thuốc lá kéo dài suốt 50 năm. Đây đều là những yếu tố làm tổn thương thành mạch, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, là nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim.

Đáng lo ngại, các bệnh lý này thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng cho đến khi xảy ra biến cố nghiêm trọng. Nhồi máu cơ tim có thể xuất hiện đột ngột ngay cả khi đang nghỉ ngơi hoặc thực hiện các hoạt động nhẹ như đi bộ, tập thể dục hay câu cá.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo cộng đồng khi xuất hiện những dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi... cần được nhận diện sớm và tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt ở người có bệnh nền tim mạch. Việc đến bệnh viện trong “thời gian vàng” đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống bệnh nhân và hạn chế tổn thương cơ tim không hồi phục.