Phát hiện người đàn ông tử vong dưới cao ốc ở TPHCM

TPO - Một người đàn ông được phát hiện đã tử vong nghi do rơi từ tầng cao của một tòa cao ốc trên địa bàn phường Phú Thạnh, TPHCM.

Sáng 4/5, người dân tại khu vực số 3D đường Nguyễn Văn Yến (phường Phú Thạnh, TPHCM) bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh. Khi kiểm tra, bà con phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới đất và đã tử vong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Phú Thạnh nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.M.T. (sinh năm 2004, quê tỉnh Lâm Đồng).

Đến gần 10h cùng ngày, công tác khám nghiệm ban đầu hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ điều tra và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.