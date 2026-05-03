TPHCM: Va chạm giữa ô tô và xe máy, ba người trong gia đình thương vong

Nguyễn Dũng

TPO - Vụ va chạm giữa ô tô 5 chỗ và xe máy trên cầu Bình Thuận, xã Bình Mỹ (TPHCM) tối 3/5 khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ, hai người thân trong gia đình bị thương nặng.

Tối 3/5, Công an xã Bình Mỹ, TPHCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu Bình Thuận, đường Hà Duy Phiên, khiến một người tử vong và hai người khác bị thương nặng.

​Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, một ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát TPHCM lưu thông trên đường Hà Duy Phiên theo hướng từ huyện Hóc Môn cũ về Củ Chi.

Khi di chuyển đến khu vực giữa cầu Bình Thuận, phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy do một nam thanh niên điều khiển, chở theo một người đàn ông và một bé gái 6 tuổi, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Bé gái 6 tuổi bị đa chấn thương, được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Người đàn ông ngồi phía sau bị hất văng khỏi xe, rơi xuống khu vực dưới chân cầu và bị thương nặng.

​Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh H.T.P. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cả ba nạn nhân trên xe máy là người trong cùng một gia đình.

​Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Bình Mỹ đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

