Điều chưa từng có ở Met Gala 2026

Hà Trang

TPO - Met Gala đang đến gần với nhiều tín hiệu cho thấy làn sóng Kpop sẽ tiếp tục xuất hiện ở thảm đỏ. BlackPink dự kiến lần đầu tụ hội đầy đủ, trong đó Lisa xuất hiện đặc biệt. Sự hiện diện của các nghệ sĩ Hàn Quốc cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Hallyu trong lĩnh vực thời trang toàn cầu.

Mong chờ từ BlackPink

Tâm điểm chú ý năm nay thuộc về Lisa khi cô được xác nhận góp mặt trong Host Committee - hội đồng chủ nhà của Met Gala 2026. Đây là cột mốc đáng chú ý bởi vai trò thể hiện mức độ ảnh hưởng trong ngành thời trang quốc tế.

Việc một nghệ sĩ Kpop xuất hiện trong danh sách Host Committee được xem là bước tiến lớn. Những nhân vật trong hội đồng này thường tham gia quảng bá chủ đề, góp phần tạo sức hút truyền thông và được ưu ái về vị trí xuất hiện tại sự kiện.

Lisa trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên được mời tham dự ủy ban tổ chức (Host Committee) của Met Gala 2026. Ảnh: Getty.

Bên cạnh Lisa, các thành viên còn lại của BlackPink cũng thu hút sự quan tâm. Jennie hiện đã có mặt tại New York và nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại buổi tiệc tiền Met Gala. Sự xuất hiện này khiến fan kỳ vọng về màn tái xuất ấn tượng của cô trên thảm đỏ năm nay.

Jisoo được ghi nhận đã rời Hàn Quốc để lên đường sang Mỹ. Hình ảnh tại sân bay với phong thái rạng rỡ của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ trông đợi vào tạo hình mang phong cách cổ điển, thanh lịch vốn là thế mạnh của cô.

Riêng Rosé chưa xác nhận chính thức, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng góp mặt là rất cao. Stylist thân cận của cô đã check-in tại New York. Nếu điều này trở thành sự thật, BlackPink nhiều khả năng sẽ có đội hình gần như đầy đủ tại Met Gala năm nay.

Jennie diện váy gợi cảm trong buổi tiệc trước thềm Met Gala. Ảnh: Getty.
Chị cả BlackPink - Jisoo - có mặt ở sân bay sang Mỹ, dự kiến tham dự Met Gala 2026. Ảnh: Newsen.

Thế hệ mới và tham vọng mở rộng ảnh hưởng

Không chỉ các tên tuổi quen thuộc, Met Gala 2026 còn chứng kiến sự xuất hiện của những đại diện Kpop thế hệ mới. Nhóm nhạc aespa được cho là sẽ tham dự với hai thành viên nổi bật là Karina và Ning Ning.

Cả hai lên đường sang Mỹ trong ngày 3/5. Họ dự kiến tham dự sự kiện với tư cách đại diện cho các nhà mốt lớn.

Ning Ning (aespa) mới trở thành Đại sứ toàn cầu mới nhất của Gucci, chuẩn bị dự Met Gala.

Xuất hiện tại nơi quy tụ các biểu tượng văn hóa, thời trang và giải trí toàn cầu giúp các nghệ sĩ trẻ tiếp cận trực tiếp với thị trường phương Tây, khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế.

Trong vài năm trở lại đây, Kpop đã dần chuyển mình từ vai trò khách mời gây chú ý sang lực lượng có ảnh hưởng thực sự tại Met Gala. Các nghệ sĩ không chỉ tham dự mà còn trở thành đại sứ thương hiệu, gương mặt chiến dịch và thậm chí góp phần định hình xu hướng.

Met Gala 2026 với chủ đề Nghệ thuật Trang phục (Costume Art), khám phá mối liên hệ giữa cơ thể và trang phục qua các thời kỳ. Khán giả kỳ vọng đây là sân khấu phù hợp để các nghệ sĩ Kpop thể hiện cá tính sáng tạo.

Thành viên Karina (aespa) trên đường sang Mỹ dự Met Gala.

Theo truyền thông Hàn, nam diễn viên Ahn Hyo Seop được cho là sẽ tham dự Met Gala 2026. Sự kiện này là cột mốc quan trọng, giúp anh nâng cao độ nhận diện toàn cầu và mở rộng ảnh hưởng ra ngoài phạm vi diễn xuất.

Đêm tiệc thời trang lớn nhất hành tinh diễn ra vào ngày 5/5 (giờ Việt Nam) tại Metropolitan Museum of Art (New York, Mỹ), tiếp tục khẳng định vị thế là sân khấu danh giá bậc nhất của làng mốt toàn cầu.

Met Gala là sự kiện gây quỹ thường niên dành cho Viện Trang phục (Costume Institute) của bảo tàng. Từ buổi tiệc nội bộ, sự kiện này đã trở thành đại tiệc thời trang quy tụ hàng trăm ngôi sao, nhà thiết kế và nhân vật quyền lực nhất thế giới.

Kể từ năm 1995, Met Gala được điều hành bởi Anna Wintour và mỗi năm đều xoay quanh một chủ đề (theme) cụ thể gắn với triển lãm thời trang mùa xuân của bảo tàng.

Đồng chủ trì của Met Gala 2026 gồm Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams, Anna Wintour. Ban Host Committee (ủy ban tổ chức) quy tụ loạt tên tuổi đình đám như Lisa (BlackPink), Doja Cat, Sam Smith, Zoë Kravitz và Sabrina Carpenter.

Khoảng 600 khách mời tham dự mỗi năm. Danh sách khách mời được giữ kín tuyệt đối. Khách phải tuân thủ quy định không dùng điện thoại. Chương trình tại sự kiện gồm tham quan triển lãm, tiệc tối và biểu diễn nghệ thuật.

Qua nhiều thập kỷ, Met Gala đã gây quỹ hàng chục triệu USD mỗi năm, tạo ra những khoảnh khắc thời trang mang tính biểu tượng và định hình xu hướng toàn cầu.

