Xác minh clip nam thanh niên đang chạy xe bị tấn công bằng mũ bảo hiểm

An Yên

TPO - Một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm bị 2 người khác đánh bằng mũ bảo hiểm khi đang chạy xe máy trên đường Lê Lợi (phường Tam Thắng, TPHCM) gây bức xúc trên mạng xã hội.

Chiều 3/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, liên quan việc một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe máy bị hai người thanh niên đi từ phía sau dùng mũ bảo hiểm tấn công vào đầu. Hậu quả khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc

Vụ việc được cho xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 1/5, trên đường Lê Lợi, phường Tam Thắng, TPHCM (khu vực TP Vũng Tàu cũ).

Theo đoạn clip do camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại, thời điểm trên, hai thanh niên chở nhau trên xe máy di chuyển phía sau một nam thanh niên khác đang chạy xe máy cùng chiều phía trước, không đội mũ bảo hiểm.

Bất ngờ khi nam thanh niên cầm mũ bảo hiểm ngồi phía sau dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu nạn nhân.

img-8934.jpg
Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm bị áp sát đánh vào đầu bằng mũ bảo hiểm (ảnh cắt từ clip)

Cú tấn công khiến người này mất lái, ngã xuống đường. Rất may, thời điểm này một số phương tiện đi phía sau đã kịp tránh nên chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc được camera hành trình của phương tiện lưu thông phía sau ghi lại toàn bộ quá trình.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, phẫn nộ trước hành vi nguy hiểm, mang tính côn đồ, đe dọa trực tiếp đến an toàn người tham gia giao thông của hai thanh niên trên.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Tam Thắng cho biết địa phương đã nắm thông tin về đoạn clip. Đồng thời, chỉ đạo công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

An Yên
#đánh bằng mũ bảo hiểm #nam thanh niên #đường phố #vũng tàu #không đội mũ bảo hiểm #ngã xuống đường #TPHCM #phường Tam Thắng #TP Vũng Tàu cũ

