Xã hội

Quảng Ninh: Sập nhà 2 tầng, một người còn mắc kẹt trong đống đổ nát

Hoàng Dương

TPO - Chiều 3/5, một vụ sập nhà nghiêm trọng xảy ra tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh khiến 3 người bị vùi lấp, trong đó 1 người vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, tại khu Tràng An, một ngôi nhà 2 tầng đang trong quá trình sửa chữa bất ngờ đổ sập hoàn toàn. Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong có 3 người đang làm việc tại tầng 1.

Vẫn còn 1 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị đổ sập.

Vụ việc diễn ra đột ngột khiến cả 3 người bị vùi lấp. Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương cùng người dân đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, đưa được 2 nạn nhân ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Đến thời điểm hiện tại, một người đàn ông vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Công tác tìm kiếm, cứu nạn đang được triển khai khẩn trương.

Ông Bùi Triều Dương - Chủ tịch UBND phường Bình Khê, cho biết, ngôi nhà trước đây được sử dụng làm cửa hàng bán trà sữa, sau đó chủ nhà tự ý cải tạo để cho thuê kinh doanh dịch vụ khác. Trong quá trình sửa chữa thì xảy ra sự cố sập nhà.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, đồng thời tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm nạn nhân còn lại.

#sập nhà #Quảng Ninh #cứu hộ #sửa chữa nhà #tai nạn

