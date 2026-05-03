CSGT Hà Nội huy động 100% quân số làm nhiệm vụ, giao thông nội thành thông thoáng

Thanh Hà

TPO - Dự báo người dân trở lại Hà Nội tăng cao vào ngày 3/5, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã huy động 100% quân số ứng trực tại các nút giao trọng điểm điều tiết, phân luồng giao thông.

Lực lượng CSGT Hà Nội điều tiết tại các nút giao.

Từ đầu giờ chiều ngày 3/5, lưu lượng phương tiện di chuyển theo hướng vào Hà Nội gia tăng, tập trung tại các tuyến cửa ngõ và trục chính. Phòng CSGT Hà Nội đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Tại cửa ngõ phía Nam, các Đội CSGT đường bộ số 8, số 14 phối hợp với Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT - Bộ Công an) bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng linh hoạt theo tình hình thực tế, hạn chế tối đa ùn tắc cục bộ.

Thông qua hệ thống camera giám sát ứng dụng công nghệ AI trên các tuyến cao tốc, lực lượng CSGT nắm bắt lưu lượng phương tiện theo thời gian thực, từ đó chủ động phương án phân luồng từ xa, điều tiết hợp lý, bảo đảm giao thông thông suốt.

Trung tá Đào Việt Long - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP. Hà Nội, cho biết, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT và Công an thành phố, đơn vị đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ, triển khai lực lượng tại 287 nút giao trên địa bàn, phối hợp với Công an cấp xã tập trung phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người, dừng đỗ sai quy định… với quyết tâm giữ vững trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Tại các nút giao lớn, lưu lượng phương tiện gia tăng.

Tại các nút giao lớn như Giải Phóng - Đỗ Mười, Giải Phóng - Ngọc Hồi, lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực, phối hợp với Công an cấp xã điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra xung đột giao thông.

Trên tuyến vành đai 3, lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng duy trì các tổ tuần tra cơ động, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.

Tại các lối dẫn từ vành đai vào khu vực trung tâm, lực lượng CSGT tích cực phân luồng, điều tiết, bảo đảm giao thông thông suốt. Trong khi đó, tại các tuyến nội đô và các cửa ngõ khác của thành phố, lưu lượng phương tiện ở mức vừa phải, việc đi lại thuận lợi.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì quân số ứng trực tại các cửa ngõ, trục chính để kịp thời xử lý sự cố, đón người dân quay trở lại Thủ đô làm việc, học tập an toàn, thông suốt.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; đồng thời giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện, xử lý 2.831 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 8,4 tỷ đồng; tạm giữ 390 phương tiện; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 390 trường hợp. Trên tuyến đường thủy, xử lý 21 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn (634 trường hợp), vi phạm tốc độ (234 trường hợp), vi phạm quá khổ, quá tải (62 trường hợp).

