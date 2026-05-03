Nguyên nhân khiến xe tải bị lật làm 3 người thương vong ở Quảng Ngãi

TPO - Bước đầu, cơ quan chức năng Quảng Ngãi nhận định khả năng tài xế xe tải không làm chủ được tốc độ khi vào đường cong, mất lái đã va vào bờ đất cao khoảng 3m khiến phương tiện lật ngang.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 24 đoạn qua đèo Vi Ô Lắk (thuộc địa bàn xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi) làm 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Hiện trường xe tải bị lật.

Trước đó, khoảng 23h30 tối 2/5, xe tải mang BKS 47H-010.xx do tài xế V.T.A.M. (49 tuổi, trú ở tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Tây sang Đông, khi đang đổ đèo Vi Ô Lắk, đến thôn Làng Trui, xã Ba Vì thì bị tai nạn lật xe.

Trên xe lúc này còn có 2 người khác là ông L.Đ.T. (46 tuổi, trú ở thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng) và N.H.N. (34 tuổi, trú ở tỉnh Đắk Lắk). Vụ tai nạn khiến tài xế M. và ông T. tử vong tại chỗ. Riêng anh N. bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt trong ca bin xe.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, phân luồng giao thông.