Dừng xe hàng dài trên cầu vượt nghìn tỷ check-in, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật, cầu vượt cửa biển Thuận An (TP. Huế) thu hút đông người đến check-in, nhưng tình trạng dừng đỗ xe cộ giữa cầu, khách tham quan tràn xuống lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế) vừa thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4 vừa qua, trở thành điểm đến mới, thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

VIDEO: Xe cộ dừng đỗ trái phép ngay trên cầu vượt nghìn tỷ vừa thông xe tại Huế.

Tuy nhiên, qua gần 4 ngày thông xe, tại công trình này xuất hiện tình trạng nhiều phương tiện xe khách, xe con nối đuôi nhau dừng đỗ ngay trên mặt cầu ở đoạn giữa, đặc biệt là tại khu vực trụ tháp chữ A. Nhiều người còn kéo xuống lòng đường để chụp ảnh, đi bộ khi xe cộ vẫn đang lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ô tô, xe máy đỗ thành hàng trên cầu vượt cửa biển Thuận An.

Trước tình trạng trên, UBND phường Thuận An đã bố trí lực lượng trật tự đô thị phối hợp cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân không dừng, đỗ xe trên cầu. Lực lượng chức năng phường sẽ xử lý nghiêm nếu vi phạm tái diễn.

Khu vực tháp chữ A nằm giữa cầu là nơi tập trung xe cộ đậu đỗ thường xuyên trong những ngày qua.

“Bên cạnh cử lực lượng đảm bảo an toàn giao thông trên cầu, thời gian tới, phường sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thành lập tổ vận hành cầu. Do công trình nằm ở vị trí đặc biệt ngay trên cửa biển, cầu cao và dài, nên khi thời tiết xấu, gió to cần có sự kiểm soát người và phương tiện qua lại để tránh xảy ra tai nạn”, một lãnh đạo UBND phường Thuận An cho biết.

Nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ông Võ Lê Nhật - Giám đốc Sở Xây dựng TP. Huế, đơn vị đã nắm tình hình và yêu cầu bộ phận chức năng tăng cường theo dõi, đồng thời khuyến cáo người dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự giao thông, không tụ tập, dừng đỗ trên cầu để đảm bảo an toàn.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hành vi dừng, đỗ xe trên cầu (trừ trường hợp khẩn cấp) là bị cấm. Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt từ 2 - 3 triệu đồng đối với ô tô, 400.000 - 600.000 đồng đối với xe máy; riêng trên cao tốc có thể lên đến 12–14 triệu đồng.

Cầu vượt cửa biển Thuận An và hệ thống đường dẫn là dự án giao thông trọng điểm của TP. Huế, có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7,8 km. Trong đó, phần cầu vượt dài 2,36 km, rộng 20–23,5 m, thiết kế dây văng, mỗi bên hai làn xe. Dự án giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng, vừa được thông xe kỹ thuật ngày 30/4 vừa qua.