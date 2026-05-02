Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo xử lý lò than trái phép gây ô nhiễm kéo dài

TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu kiểm tra, xử lý dứt điểm các lò đốt than củi không phép tại xã Đông Cuông, đồng thời làm rõ trách nhiệm để xảy ra tình trạng ô nhiễm nhiều năm.

Liên quan đến nội dung nhiều cơ sở đốt than củi không được cấp phép tồn tại từ nhiều năm qua tại khu vực xã Đông Cuông gây ô nhiễm môi trường mà báo Tiền Phong phản ánh, ngày 2/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo xử lý.

Trên địa bàn xã Đông Cuông còn tồn tại 5 lò đốt than củi.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao UBND xã Đông Cuông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ toàn bộ nội dung báo Tiền Phong phản ánh và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật; tuyệt đối không để kéo dài tình trạng ô nhiễm, gây bức xúc trong nhân dân.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đông Cuông kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý vi phạm, giải quyết dứt điểm tồn tại.

UBND xã Đông Cuông phải báo cáo kết quả giải quyết, đồng thời đề xuất phương án xử lý các vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có) về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan báo chí trước ngày 10/5.

Các lò đốt than củi trái phép gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp, theo dõi, đôn đốc tiến độ, kết quả khắc phục tình trạng ô nhiễm tại xã Đông Cuông; đồng thời chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thành Hùng - Chủ tịch UBND xã Đông Cuông cho biết: "UBND xã sẽ ra quyết định xử phạt hành chính và mời đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, quan trắc, đánh giá ảnh hưởng môi trường từ hoạt động của các cơ sở than này đối với người dân".

Ngày 29/4, chủ 2 cơ sở đốt than đã được mời lên UBND xã làm việc. “UBND xã Đông Cuông xác định việc kiểm tra, xử lý các lò đốt than củi trái phép là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân”, ông Hùng cho biết thêm.