Truy tìm 2 đối tượng đột nhập nhà dân, rút hung khí đe dọa khi bị phát hiện

Thái Lâm

TPO - Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai đối tượng manh động đột nhập nhà dân ở Lâm Đồng, rút hung khí uy hiếp gia chủ khi bị phát hiện. Hiện cơ quan công an đang truy xét và làm rõ danh tính.

Ngày 3/5, Công an xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) đang xác minh, truy xét các đối tượng đột nhập nhà dân, có dấu hiệu trộm cắp tài sản và đe dọa lại chủ nhà khi bị phát hiện.

Camera an ninh của người dân ghi lại sự việc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, 2 người đàn ông đi xe máy màu vàng đến trước một nhà dân rồi dừng lại quan sát. Sau đó, đối tượng ngồi sau đeo khẩu trang kín mặt xuống xe, lẻn vào sân khi phát hiện một chiếc xe máy dựng bên trong.

Khi chủ nhà phát hiện và bước ra kiểm tra, đối tượng lập tức rút hung khí mang theo để đe dọa. Mặc dù chó trong nhà sủa liên tục, đối tượng vẫn tiếp cận chiếc xe, rồi quay đầu phương tiện với ý định lấy trộm.

Lúc này chủ nhà tri hô đồng thời chạy ra ngoài đường để tránh bị tấn công. Sau đó, kẻ nghi trộm nhanh chóng bỏ chạy, nhảy lên xe máy do đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Hiện Công an xã Tuyên Quang đang tiếp tục thu thập thông tin, truy xét các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

