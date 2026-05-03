Du khách tố một khách sạn ở Đắk Lắk 'chặt chém', thùng bia giá 900.000 đồng

TPO - Du khách phản ánh một khách sạn ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk thu giá dịch vụ cao bất thường. Địa phương đã rà soát lại toàn bộ nội dung phản ánh, hóa đơn và các thông tin liên quan để xác minh, giải quyết.

Ngày 3/5, một lãnh đạo UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã nắm thông tin và đang xác minh vụ một khách sạn trên địa bàn bị phản ánh thu nhiều khoản phí dịch vụ với mức giá cao, gây xôn xao dư luận.

Theo lãnh đạo phường, ngay khi tiếp nhận thông tin, chiều 1/5, đại diện UBND phường Sông Cầu đã trực tiếp làm việc với chủ cơ sở lưu trú liên quan để nắm tình hình. Tại buổi làm việc, phía khách sạn cho biết đã giải thích các khoản thu phát sinh với du khách và đã hoàn trả lại số tiền 2,5 triệu đồng sau khi xảy ra phản ánh.

Tuy nhiên, do vụ việc tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội, địa phương đã rà soát lại toàn bộ nội dung phản ánh, hóa đơn và các thông tin liên quan để xác minh cụ thể.

Du khách phản ánh bị "chặt chém".

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh trải nghiệm lưu trú tại một khách sạn thuộc khu phố Vịnh Hòa, phường Sông Cầu. Nội dung cho rằng cơ sở này thu nhiều khoản phí dịch vụ với mức giá cao, chưa rõ ràng, gây bức xúc.

Kèm theo phản ánh là hình ảnh một hóa đơn bán lẻ ghi tay, thể hiện nhiều khoản chi phí như: phí phục vụ ăn tối ngày 29/4 là 1,8 triệu đồng; phí phục vụ ăn sáng ngày 30/4 là 900.000 đồng; phí phục vụ ăn tối ngày 30/4 lên đến 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra, hóa đơn còn liệt kê các khoản như 2 lò than 200.000 đồng, 2 thùng bia Heineken 1,8 triệu đồng (tương đương 900.000 đồng/thùng).

Đáng chú ý, bài đăng cho rằng khách sạn thu phí cao đối với việc khách mang đồ ăn từ bên ngoài vào, đồng thời áp dụng nhiều khoản phụ thu liên quan đến dọn dẹp và phục vụ.

Hoá đơn các dịch vụ nhóm du khách sử dụng.

Liên quan vụ việc, phía khách sạn cho biết cơ sở có niêm yết giá dịch vụ và đã giải thích rõ với đoàn khách. Về thùng bia, đây là bia Heineken, giá mua vào 500.000 đồng/thùng và bán ra 900.000 đồng là mức giá dịch vụ phù hợp trong khách sạn.

Đại diện khách sạn thông tin thêm, nhóm khách ban đầu đặt phòng chỉ 4 người nhưng thực tế phát sinh khoảng 30 người đến ăn uống, mỗi bữa ăn như "tiệc cưới".

Phía khách sạn cho rằng trong quá trình lưu trú, khách không sử dụng dịch vụ ăn uống tại chỗ mà mang đồ ăn, nước uống từ bên ngoài vào sử dụng, đồng thời tổ chức ăn uống đông người, sử dụng nhiều lò than và phát sinh nhiều hoạt động dọn dẹp, vệ sinh. Ngoài ra, việc số lượng người đông, có phát sinh sử dụng thêm nước sinh hoạt như tắm biển xong tắm nước ngọt tại khách sạn cũng khiến chi phí vận hành tăng, dẫn đến các khoản phụ thu dịch vụ theo thực tế phục vụ.

Hiện chính quyền phường Sông Cầu đang tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc để có cơ sở xử lý theo quy định.