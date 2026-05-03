Du khách tố con bị khỉ tấn công đứt 3 gân chân, phản ánh bị 'bỏ ngỏ'

TPO - Nữ du khách đến Đắk Lắk du lịch phản ánh con trai 8 tuổi bất ngờ bị khỉ hoang tấn công, đứt 3 gân chân, chảy nhiều máu. Họ cho rằng đã liên hệ cơ quan chức năng để cảnh báo nhưng không được phản hồi.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nắm được nội dung lan truyền trên mạng xã hội về việc một du khách phản ánh con trai bị khỉ hoang tấn công gây thương tích, phải cấp cứu. Trong bài viết, du khách có nhắc đến chi tiết nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ dẫn đường nhưng không được giúp đỡ, cũng như việc đã liên hệ đến Công an tỉnh sau đó. Liên quan đến nội dung này, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xác minh, làm rõ và sẽ có phản hồi chính thức.

Cùng ngày, phóng viên báo Tiền Phong liên hệ với chị M.H. (trú tại Tuyên Quang), người đăng tải bài viết trên mạng xã hội, và được xác nhận nạn nhân là con trai 8 tuổi của chị.

Theo chị M.H., sự việc xảy ra vào ngày 23/4, khi gia đình vừa đến Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) và di chuyển trên cung đường ven biển Phước Tân – Bãi Ngà (xã Hòa Xuân) để tham quan.

Trong lúc dừng xe mở cửa, con trai chị bất ngờ bị một con khỉ hoang lao tới tấn công, cắn vào chân. “Cháu chưa kịp có bất kỳ hành động trêu chọc nào”, chị nói và cho biết sự việc diễn ra đột ngột khiến gia đình hoảng loạn, cháu bé chảy rất nhiều máu.

Ngay sau đó, gia đình lập tức đưa cháu đến cơ sở y tế gần nhất. Trên đường đi, gia đình chị gặp một chốt CSGT đang làm nhiệm vụ nên dừng xe đề nghị hỗ trợ dẫn đường do không thông thạo địa bàn, song không nhận được sự hỗ trợ. Vì thế, tài xế buộc phải tăng tốc đưa cháu đến Trung tâm Y tế Đông Hòa. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để phẫu thuật.

“Khoảng 23h cùng ngày, khi bác sĩ gọi người nhà vào phòng hồi sức sau mổ, vợ chồng tôi mới dám bật khóc. Bác sĩ cho biết cháu bị vết thương rất sâu, đứt 3 gân chân và mất nhiều máu”, chị M.H. chia sẻ.

Trong lúc chờ con phẫu thuật, chị M.H. được biết đây là trường hợp thứ ba bị khỉ tấn công tại khu vực trên nên muốn lên tiếng cảnh báo. Chị cho hay, đã gọi vào số điện thoại của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhưng không liên hệ được. Sau đó, chị gọi Công an tỉnh và được tiếp nhận, hứa phản hồi. Tuy nhiên hôm sau chị không nhận được hồi âm nên gọi lại và được hướng dẫn làm đơn gửi Giám đốc Công an tỉnh.

Hình ảnh máu của con trai chị M.H. chảy đóng cục trên xe. Ảnh nhân vật cung cấp.

“Sau hai lần liên hệ không được hồi đáp, ngày 27/4 tôi đưa con về Tuyên Quang tiếp tục điều trị; cháu vẫn phải tiêm phòng dại và cần khoảng 4 tháng để hồi phục”, chị M.H. nói.

Chia sẻ lý do đăng bài phản ánh lên mạng xã hội, chị M.H. cho biết, ngày 30/4 (khoảng một tuần sau khi con gặp nạn), chị đọc được tin 5 du khách bị khỉ tấn công tại xã Hoà Xuân. Đây chính là khu vực con chị gặp nạn, nên mới quyết định chia sẻ câu chuyện để cảnh báo. Chị M.H. cũng đặt vấn đề, nếu phản ánh trước đó được xử lý kịp thời, có thể đã hạn chế các vụ việc tương tự như con chị.

Vết thương của cháu bé khá sâu. Ảnh nhân vật cung cấp.

Sáng 3/5, phóng viên báo Tiền Phong liên hệ lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk nhưng chưa nhận được phản hồi.

Liên quan đến vụ việc, phóng viên đã liên hệ ông Hoàng Anh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân (nơi xảy ra sự việc).

Theo ông Tuấn, khoảng ngày 25–26/4, địa phương nhận được thông tin từ phóng viên phản ánh có một số du khách bị khỉ hoang tấn công tại khu vực này. Ngay sau đó, UBND xã đã triển khai các biện pháp cảnh báo, trong đó lắp đặt khoảng 10 biển cảnh báo dọc tuyến từ Mũi Điện đến Bãi Tiên (dài khoảng 2km) để người dân và du khách biết, chủ động phòng tránh.

Bên cạnh đó, địa phương cũng sử dụng xe loa di động để tuyên truyền, đồng thời có văn bản kiến nghị lực lượng kiểm lâm phối hợp xử lý do vụ việc liên quan đến động vật.