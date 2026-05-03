Tạm thông xe theo giờ tuyến đường huyết mạch vào xã ở Sơn La

TPO - Sau nhiều ngày tê liệt vì sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường độc đạo vào hai xã Tô Múa và Song Khủa (tỉnh Sơn La) đã được thông xe trở lại. Tuy nhiên, việc lưu thông hiện chỉ được tổ chức theo khung giờ để phục vụ thi công khắc phục sự cố, chưa thể khôi phục hoàn toàn.

UBND xã Tô Múa thông tin, tuyến Tỉnh lộ 101 qua xã được thông xe trở lại. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khôi phục tạm thời. Hiện trường vẫn còn nhiều tảng đá lớn bị nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Tạm thông xe trên tỉnh lộ 101, tỉnh Sơn La.

Việc khắc phục sạt lở dự kiến kéo dài gần 1 tháng, để đảm bảo an toàn, UBND xã Tô Múa áp dụng lịch thông xe linh hoạt. Cụ thể, các phương tiện được lưu thông trong hai khung giờ 11h30 - 14h và từ 18h đến 8h sáng hôm sau. Ngược lại, các khung giờ từ 8h - 11h30 và 14h - 17h30 sẽ tạm dừng để phục vụ công tác thi công, xử lý điểm sạt lở.

Việc thông xe được được quy định theo khung giờ để phục vụ thi công.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực cần di chuyển chậm, quan sát kỹ, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, UBND xã Tô Múa kêu gọi người dân phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình khắc phục sự cố, nhằm sớm ổn định đời sống và khôi phục giao thương trên tuyến đường này.

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, mưa lớn kéo dài từ ngày 25 - 26/4 đã khiến tuyến Tỉnh lộ 101 qua xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông từ sáng 27/4. Đây là tuyến đường duy nhất kết nối hai xã Tô Múa và Song Khủa (khu vực huyện Vân Hồ cũ), khiến hơn 20.000 người rơi vào cảnh cô lập, giao thương đình trệ, nông sản đối mặt nguy cơ thiệt hại.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, tại Km17+765 - Km17+780, đất đá từ mái taluy dương liên tục sạt xuống nền và mặt đường, làm gián đoạn hoàn toàn việc lưu thông. Các lực lượng đã khẩn trương triển khai thi công, nỗ lực vượt tiến độ để sớm khôi phục tuyến giao thông huyết mạch này.