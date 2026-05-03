Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tạm thông xe theo giờ tuyến đường huyết mạch vào xã ở Sơn La

Viết Hà

TPO - Sau nhiều ngày tê liệt vì sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường độc đạo vào hai xã Tô Múa và Song Khủa (tỉnh Sơn La) đã được thông xe trở lại. Tuy nhiên, việc lưu thông hiện chỉ được tổ chức theo khung giờ để phục vụ thi công khắc phục sự cố, chưa thể khôi phục hoàn toàn.

UBND xã Tô Múa thông tin, tuyến Tỉnh lộ 101 qua xã được thông xe trở lại. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khôi phục tạm thời. Hiện trường vẫn còn nhiều tảng đá lớn bị nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

a2.jpg
Tạm thông xe trên tỉnh lộ 101, tỉnh Sơn La.

Việc khắc phục sạt lở dự kiến kéo dài gần 1 tháng, để đảm bảo an toàn, UBND xã Tô Múa áp dụng lịch thông xe linh hoạt. Cụ thể, các phương tiện được lưu thông trong hai khung giờ 11h30 - 14h và từ 18h đến 8h sáng hôm sau. Ngược lại, các khung giờ từ 8h - 11h30 và 14h - 17h30 sẽ tạm dừng để phục vụ công tác thi công, xử lý điểm sạt lở.

a3.jpg
Việc thông xe được được quy định theo khung giờ để phục vụ thi công.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực cần di chuyển chậm, quan sát kỹ, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, UBND xã Tô Múa kêu gọi người dân phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình khắc phục sự cố, nhằm sớm ổn định đời sống và khôi phục giao thương trên tuyến đường này.

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, mưa lớn kéo dài từ ngày 25 - 26/4 đã khiến tuyến Tỉnh lộ 101 qua xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông từ sáng 27/4. Đây là tuyến đường duy nhất kết nối hai xã Tô Múa và Song Khủa (khu vực huyện Vân Hồ cũ), khiến hơn 20.000 người rơi vào cảnh cô lập, giao thương đình trệ, nông sản đối mặt nguy cơ thiệt hại.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, tại Km17+765 - Km17+780, đất đá từ mái taluy dương liên tục sạt xuống nền và mặt đường, làm gián đoạn hoàn toàn việc lưu thông. Các lực lượng đã khẩn trương triển khai thi công, nỗ lực vượt tiến độ để sớm khôi phục tuyến giao thông huyết mạch này.

Viết Hà
#Sơn La #sạt lở #tỉnh lộ 101 #giao thông #đường bộ #khắc phục sạt lở

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe