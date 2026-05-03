Mưa đá ‘khủng’ trút xuống nhiều xã miền núi Nghệ An

TPO - Trận mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xảy ra vào chiều 3/5 tại nhiều xã miền núi Nghệ An đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân.

Mưa đá xảy ra tại xã Thanh Bình Thọ và xã Mậu Thạch (Nghệ An) gây thiệt hại lớn.

Chiều 3/5, bà Ngô Thị Huyền - Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thọ (Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một trận mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17h cùng ngày, trên địa bàn xã Thanh Bình Thọ bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm dông lốc mạnh. Những viên đá có kích thước lớn trút xuống dày đặc, khiến nhiều mái ngói bị vỡ, một số công trình dân sinh hư hỏng.

Những viên đá lớn to bằng nắm tay rơi xuống sau trận mưa được người dân thu gom lại.

Không chỉ gây thiệt hại về nhà ở, mưa đá còn làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích hoa màu của người dân. Dông lốc đi kèm cũng khiến nhiều mái tôn bị tốc, gây thiệt hại lớn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã khẩn trương triển khai lực lượng kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đá nằm rải rác trên sân nhà người dân ở xã Thanh Bình Thọ sau mưa lớn.

Không chỉ riêng xã Thanh Bình Thọ, cùng thời điểm này, trận mưa đá kèm dông lốc cũng xảy ra tại xã Mậu Thạch, phường Thái Hòa và một số xã thuộc địa bàn huyện Yên Thành (cũ), gây thiệt hại trên diện rộng.

Mái ngói, mái tôn của nhà dân bị hư hỏng sau trận mưa đá.

Hiện các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó trong những ngày tới.