Nhiều nhà bị tốc mái, ô tô vỡ kính do mưa đá, giông lốc ở Thái Nguyên

TPO - Trận mưa đá kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã gây thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu của nhân dân.
Tối 2/5, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa đá, giông lốc, gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân.
Tại xã Yên Trạch (Thái Nguyên), trận mưa đá kèm theo giông lốc đã khiến nhiều căn nhà bị tốc mái, cây cối và cột điện đổ...
UBND xã Phú Lạc cho biết, trận mưa đá, giông lốc tối ngày 2/5 có 7/48 xóm ghi nhận thiệt hại, trong đó có 4 xóm bị ảnh hưởng nặng. Thống kê sơ bộ, trên địa bàn xã có trên 100 ngôi nhà bị tốc mái; 3 trường học bị tốc mái hoàn toàn; hơn 20 cột điện bị đổ, gãy...