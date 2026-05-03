Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Nhiều nhà bị tốc mái, ô tô vỡ kính do mưa đá, giông lốc ở Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Trận mưa đá kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã gây thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu của nhân dân.

686007906-122204242556433245-9037154933631174242-n.jpg
686339443-122204242520433245-7554787330659796155-n.jpg
686507786-122204242460433245-4648292808396496623-n.jpg
Tối 2/5, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa đá, giông lốc, gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân.
686176370-122204242802433245-1674698798043223650-n.jpg
686420996-122204242250433245-201349282334043725-n.jpg
686447703-122204242298433245-2314153336524288967-n.jpg
Tại xã Yên Trạch (Thái Nguyên), trận mưa đá kèm theo giông lốc đã khiến nhiều căn nhà bị tốc mái, cây cối và cột điện đổ...
688839766-122161396514980638-7721560728144439809-n.jpg
dong-loc-1-20260502221959-3694.jpg
mua-da-thai-nguyen.jpg
UBND xã Phú Lạc cho biết, trận mưa đá, giông lốc tối ngày 2/5 có 7/48 xóm ghi nhận thiệt hại, trong đó có 4 xóm bị ảnh hưởng nặng. Thống kê sơ bộ, trên địa bàn xã có trên 100 ngôi nhà bị tốc mái; 3 trường học bị tốc mái hoàn toàn; hơn 20 cột điện bị đổ, gãy...
mua-da-0.jpg
Nhiều địa phương như: Hợp Thành, Chợ Mới, Yên Trạch, Phú Lạc, Đại Từ… ghi nhận mưa đá rơi khá dày, kích thước phổ biến 1 - 3cm. Sở NN&MT Thái Nguyên cho biết, hiện tại các địa phương đang tổng hợp số liệu về thiệt hại do mưa đá, giông lốc đồng thời hỗ trợ người dân để ổn định cuộc sống.
686055245-1408349921320565-2216028832793983665-n.jpg
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, tiếp tục gây mưa rào và dông cho nhiều khu vực trong tỉnh. Trong những giờ tới, các vùng mây đối lưu còn tiếp tục mở rộng và di chuyển, gây mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
684212824-4395182580721252-7065601122733733017-n.jpg
Cơ quan khí tượng thủy văn Thái Nguyên khuyến cáo, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết; gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, hạn chế ra ngoài khi có dông lốc để đảm bảo an toàn.
Thanh Hiếu
#Mưa đá #Giông Lốc #Thái Nguyên #Thiệt hại #Nhà tốc mái

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe