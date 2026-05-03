Phường Long Biên: Quyết khơi thông điểm nghẽn để phát triển

TP - Với phương châm “rõ việc, rõ người, rõ địa bàn, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” trong xử lý các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phường Long Biên (Hà Nội) quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, với lộ trình cụ thể, khắc phục các điểm nghẽn trên địa bàn, tạo động lực phát triển cho nhiệm kỳ.

Phân công rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội, trước yêu cầu xây dựng phường Long Biên “Xanh - Văn minh - Hiện đại - An toàn - Đáng sống”, xứng tầm là cửa ngõ phía Đông Thủ đô, Đảng ủy phường Long Biên đã ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết căn cơ, bền vững 5 vấn đề bức xúc trên địa bàn phường, giai đoạn 2025 - 2030.

Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, giải quyết căn cơ 5 vấn đề bức xúc về: úng ngập, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường - ô nhiễm không khí, an toàn thực phẩm.

Phường Long Biên sẽ có nhiều không gian sống lý tưởng trong tương lai gần

Phường xác định, đến năm 2030, cơ bản khắc phục tình trạng ngập úng sâu, kéo dài tại các điểm đã được nhận diện; chủ động tiêu thoát nước theo các kịch bản mưa cực đoan, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Giảm rõ rệt tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm tại các nút, tuyến trọng điểm; hình thành mạng lưới các tuyến giao thông kết nối, an toàn, thông suốt. Thiết lập, duy trì kỷ cương trật tự đô thị; xóa dứt điểm các “điểm nóng” chợ cóc, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; nhân rộng các tuyến phố, tổ dân phố kiểu mẫu về TTĐT, VSMT.

Phường cũng hướng đến việc kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, nhất là khu vực ngoài đê Cự Khối, tuyến Cổ Linh, các điểm phế liệu, cơ khí, ăn uống; từng bước xây dựng “bản đồ môi trường số” phường Long Biên. Nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm, bảo đảm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể nghiêm trọng; củng cố vững chắc “vùng ATTP” tại 5 chợ và các cơ sở sản xuất - kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, nghị quyết yêu cầu bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; phù hợp điều kiện thực tiễn phường Long Biên. Đặc biệt, phải rõ trọng tâm, trọng điểm; rõ đầu việc, rõ đầu mối, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, gắn với từng lĩnh vực, từng địa bàn và từng đồng chí phụ trách.

Gắn việc thực hiện nghị quyết với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân; coi kết quả thực hiện nghị quyết là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố hằng năm.

Để nghị quyết được triển khai bài bản, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, Đảng ủy phường Long Biên đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách trên địa bàn phường Long Biên, giai đoạn 2025-2030; phân công cụ thể các nhân sự và nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, phải phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy, vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời cụ thể hóa phương châm “rõ việc, rõ người, rõ địa bàn, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” trong xử lý các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo yêu cầu giao ban, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách theo định kỳ tuần, tháng, quý, 6 tháng và hằng năm; kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp, phân tích, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền, có tính chất liên ngành, liên cấp…

Xử lý rõ địa bàn, rõ thời gian, rõ kết quả

Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy phường, UBND phường Long Biên đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện khắc phục 5 điểm nghẽn. Trong đó, về khắc phục tình trạng ngập úng, phường xác định triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án phục vụ thoát nước như: Hồ điều hòa Cự Khối; tuyến cống Việt Hưng - Cầu Bây, hồ Ông Bền, hồ Tư Đình, các tuyến đường 17,5m, 22m; dự án đầu tư, cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối hồ Vục, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình; dự án Trạm bơm Cự Khối, nâng năng lực tiêu thoát nước; để bảo đảm tính đồng bộ thoát nước tự nhiên và bơm thoát nước cưỡng bức.

Phường cũng yêu cầu phối hợp triển khai nghiêm túc và có hiệu quả các gói thầu duy tu duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn: nạo vét 49 km tuyến cống, 785 ga thu, 11 km mương; khơi thông cống rãnh với 489 ngõ; thay thế kịp thời các hố ga vỡ hỏng.

Đáng chú ý, phường sẽ bố trí máy bơm dã chiến tại Cổ Linh - Đàm Quang Trung khi có mưa lớn; kiểm tra định kỳ các điểm xả, cửa thu ra sông, hồ. Đặc biệt, phường sẽ hoàn thiện bản đồ số hạ tầng thoát nước; cảnh báo sớm các điểm ngập, điều hành bơm chống úng theo thời gian thực.

Cầu Trần Hưng Đạo hoàn thành sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho phường Long Biên và khu vực phía Đông thành phố

Về vấn đề ùn tắc giao thông, đại diện lãnh đạo UBND phường Long Biên cho biết, phường tập trung chỉnh trang, duy tu, duy trì đô thị, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị, phấn đấu 100% tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị, được tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông.

Phường cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng và cơ sở tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, dứt điểm các hành vi vi phạm trật tự vỉa hè, lòng đường, lấn chiếm không gian công cộng, gắn với đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu và tập thể phụ trách địa bàn.

“Chúng tôi chỉ đạo công an phường căn cứ quy định pháp luật, quyết liệt xử lý vi phạm dừng đỗ ô tô trên hè, dừng đỗ xe sai quy định; tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm theo kế hoạch và phương án khoán quản số; lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát giao thông, đô thị… Cùng với đó, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của thành phố trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; đẩy nhanh tiến độ dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung, cầu vượt trực thông Cổ Linh - Thạch Bàn; đảm bảo tiến độ xén hè mở rộng lòng đường nút giao Thạch Bàn - Cổ Linh; đầu tư đèn tín hiệu giao thông nút giao Cổ Linh - Trần Đăng Khoa”, đại diện lãnh đạo phường Long Biên thông tin.

Về trật tự đô thị, phường xây dựng, ban hành phương án sử dụng vỉa hè theo Nghị định 59; hoàn thiện Đề án lực lượng an ninh trật tự cơ sở tham gia quản lý trật tự đô thị; áp dụng nguyên tắc “rõ người - rõ việc - rõ địa bàn - rõ trách nhiệm”, khoán quản đến từng tổ dân phố, từng tuyến phố; bố trí trực các múi giờ tối - đêm.

Phường cũng triển khai các đợt ra quân chuyên đề hằng tháng, xử lý mái che - mái vẩy, quảng cáo lấn chiếm vỉa hè. Đặc biệt, sẽ ứng dụng công nghệ, số hóa dữ liệu như: số hóa bản đồ TTĐT trên GIS, cập nhật dữ liệu theo tuyến/điểm đen. Phạt nguội bằng AI, kết nối camera điểm nóng, camera dân cư. Phường cũng công khai danh sách tái vi phạm trên loa truyền thanh, cổng TTĐT, nhóm Zalo tổ dân phố để tăng sức răn đe và trách nhiệm cộng đồng.