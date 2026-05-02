Xã Gia Lâm: Mục tiêu phát triển hai con số và tầm nhìn chiến lược đến 2030

TP - Với quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ, Gia Lâm đang hành động quyết liệt để tháo gỡ các “điểm nghẽn”, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới một diện mạo đô thị giàu mạnh, văn minh vào năm 2030.

Khởi đầu ấn tượng trong những tháng đầu năm 2026

Ngay từ quý I/2026, bức tranh kinh tế - xã hội của xã Gia Lâm đã hiện lên với những gam màu sáng đầy khởi sắc. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng sang Thương mại - Dịch vụ và Công nghiệp - Xây dựng đã tạo ra xung lực mới cho địa phương.

Không khí giao thương sôi động được minh chứng qua sự thành công của Hội chợ hoa xuân và chương trình “Xuân Đoàn Viên”. Sự kiện đã thu hút đông đảo nhân dân đến tham quan, mua sắm trên không gian rộng 5.000m2, tạo nên một diện mạo đô thị nhộn nhịp, tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, công tác quản lý thị trường được thực hiện quyết liệt với tinh thần “không có vùng cấm”, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm hàng lậu, hàng giả, đảm bảo sự bình ổn cho thị trường và quyền lợi của người tiêu dùng.

Công viên Gia Lâm khánh thành tạo lập một diện mạo không gian đô thị hiện đại, khang trang

Về tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến hết quý I ước đạt 1.518 tỷ đồng, đạt 35,4% dự toán giao, đảm bảo nguồn lực cho các nhiệm vụ phát triển. Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng ghi nhận sự tích cực trong việc đôn đốc giải phóng mặt bằng Cụm Công nghiệp Phú Thị giai đoạn 2 và rà soát mở rộng dự án của các doanh nghiệp lớn. Đặc biệt, xã đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,45%, kiện toàn bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội cũng được chú trọng với kinh phí chi trả trợ cấp và quà Tết lên tới hàng tỷ đồng cho các đối tượng chính sách và người cao tuổi.

Mục tiêu phát triển hai con số năm 2026

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm, UBND xã Gia Lâm đã đặt ra lộ trình cụ thể cho từng quý còn lại với kỳ vọng đạt 10,7% trong quý II và chạm mốc 11,6% vào quý III. Để biến những con số này thành hiện thực, tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển” đang được lan tỏa mạnh mẽ trong mọi hoạt động điều hành. Trọng tâm cốt lõi hiện nay là tập trung khơi thông các “điểm nghẽn” trong đầu tư công, đặc biệt là ưu tiên giải phóng mặt bằng cho tuyến đường huyết mạch từ trường THCS Trâu Quỳ đến đường Đông Dư - Dương Xá.

Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, việc hoàn thành công trình "Công viên Gia Lâm" đã trở thành biểu tượng mới cho không gian sống hiện đại của người dân.

Đặc biệt, UBND xã Gia Lâm đã ban hành Đề án phát triển kinh tế năm 2026, định hướng đến năm 2030; Đổi mới mô hình tăng trưởng đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số trên địa bàn xã. Xã Gia Lâm xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực chủ yếu đóng góp vào tăng trưởng. Trong đó, định hướng phát triển các ngành then chốt: ​Thương mại - Dịch vụ: Được xác định là mũi nhọn với việc khuyến khích kinh tế đêm tại khu vực Ocean Park và phát triển du lịch tâm linh gắn với di tích Đền - Chùa Bà Tấm; xã cũng định hướng thu hút đầu tư 1-2 trung tâm thương mại quy mô lớn (như Aeon Mall) để dẫn dắt thị trường. Vận tải và Logistics: Tận dụng vị trí cửa ngõ phía Đông Thủ đô để hình thành chuỗi dịch vụ kho bãi, giao nhận chuyên nghiệp, đặc biệt là khai thác hiệu quả các dự án như Cảng cạn ICD Cổ Bi và Cảng container Phù Đổng.

Công nghiệp - Làng nghề: Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Phú Thị giai đoạn 2 và lấp đầy 100% diện tích Cụm sản xuất làng nghề Kiêu Kỵ vào năm 2030. Xã khuyến khích các cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng.

Kinh tế số: Phấn đấu nâng tỷ trọng kinh tế số lên mức cao, hỗ trợ 100% doanh nghiệp và hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt...

Sự quyết tâm của chính quyền cùng sự đồng thuận của nhân dân và doanh nghiệp sẽ là “chìa khóa” để Gia Lâm trở thành trung tâm kinh tế sầm uất, hiện đại phía Đông Hà Nội.