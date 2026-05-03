Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Năm người bị thương, hàng trăm ngôi nhà tốc mái do dông lốc

Nguyễn Hoài

TPO - Trận dông lốc mạnh chiều tối 2/5 đã khiến 5 người ở Thái Nguyên bị thương, hàng trăm ngôi nhà tại nhiều tỉnh như Điện Biên, Lào Cai, Thái Nguyên bị tốc mái.

Chiều tối và tối qua (2/5), một trận mưa lớn bao trùm nhiều tỉnh/thành phố miền Bắc. Mưa dông xảy ra sau một ngày nền nhiệt khá cao khiến nhiều nơi xuất hiện mưa đá kèm dông lốc, gây thiệt hại nặng nề.

Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất, nằm trong khu vực dông lốc mạnh đi qua, tỉnh có 5 người bị thương, 309 ngôi nhà bị tốc mái, 152ha hoa màu bị ảnh hưởng. Ngoài ra có 6 trường học bị ảnh hưởng và 12 cột điện gãy đổ.

Điện Biên là tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất về nông nghiệp khi có tới trên 767ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ảnh hưởng. Tỉnh cũng có hơn 40 ngôi nhà tốc mái. Lào Cai ghi nhận thiệt hại nhẹ với một nhà bị tốc mái.

mua-da-thai-nguyen.jpg
Mưa dông chiều tối 2/5 khiến hơn 300 ngôi nhà ở Thái Nguyên bị tốc mái.

Tại Hà Nội, trận mưa dông chiều qua gây ra mưa đá kích thước to ở nhiều địa phương ngoại thành như khu vực huyện Mỹ Đức cũ. Nhiều nơi xuất hiện mưa đá to, kích thuớc tới 4-5cm, gây hư hại ô tô và hoa màu.

Dự báo ngày và đêm nay 3/5, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, Nghệ An đến Huế cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông tiếp tục có nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa, sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng lạnh thường gây ra dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong tháng 5, nhiều đợt không khí lạnh yếu tiếp tục tràn xuống miền Bắc, gây ra các đợt mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gần nhất, khoảng 8-9/5, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh mới.

Nguyễn Hoài
#dông lốc #thiệt hại do dông lốc #mưa đá #gió giật mạnh #lốc sét #thiệt hại do mưa dông #thiệt hại do mưa dông tối 2/5

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe