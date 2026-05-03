Cảnh báo mưa đá chiều nay: Vì sao hình thành, khu vực nào nguy cơ cao?

Châu Anh (T/h)

TPO - Không khí lạnh tràn xuống kết hợp khối khí nóng ẩm đang kích hoạt dông mạnh trên diện rộng. Từ chiều 3/5, nhiều tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nguy cơ xuất hiện mưa đá, lốc xoáy, gió giật nguy hiểm. Người dân cần hiểu rõ cơ chế hình thành và chủ động phòng tránh để giảm thiệt hại.

mua-da-1.png

Mưa đá hình thành như thế nào?

Mưa đá xuất hiện trong các đám mây dông phát triển mạnh theo phương thẳng đứng. Khi luồng khí nóng ẩm bốc lên gặp không khí lạnh ở tầng cao, các giọt nước bị đóng băng. Dưới tác động của dòng đối lưu mạnh, chúng liên tục bị đẩy lên – rơi xuống nhiều lần, tích tụ thành viên băng lớn trước khi rơi xuống mặt đất. Vì vậy, mưa đá thường đi kèm dông lốc, sét và gió giật mạnh.

mua-da.png

Những khu vực nguy cơ cao chiều nay (3/5)

Bắc Bộ: Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình

Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An (nguy cơ mưa rất to, dông lốc mạnh)

Mở rộng: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có thể xuất hiện mưa dông từ chiều tối

Dấu hiệu nhận biết mưa đá sắp xảy ra

Trời chuyển tối nhanh, mây đen dày đặc, phát triển cao

Gió mạnh đột ngột, nhiệt độ giảm nhanh

Xuất hiện sấm sét dày, mưa rào lớn trong thời gian ngắn

Cách phòng tránh mưa đá

Nhanh chóng trú trong nhà kiên cố, tránh xa cửa kính

Không đứng dưới cây lớn, biển quảng cáo, cột điện

Che chắn mái nhà, xe cộ nếu có thời gian chuẩn bị

Người đi đường cần tìm nơi trú an toàn, tránh di chuyển khi dông mạnh

Ngư dân, tàu thuyền cần theo dõi cảnh báo, hạn chế ra khơi

Mưa đá thường xảy ra rất nhanh, phạm vi hẹp nhưng sức tàn phá lớn. Trong bối cảnh thời tiết tháng 5 diễn biến cực đoan, các hiện tượng dông, lốc, sét và mưa đá được dự báo sẽ xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt ở miền Bắc.

