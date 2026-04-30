Sinh viên miền Tây biến chuối quê thành sản phẩm chăm sóc đường ruột

TPO - Tận dụng nguồn chuối xiêm xanh dồi dào nhưng giá trị thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhóm sinh viên đã phát triển thành sản phẩm hỗ trợ sức khỏe đường ruột từ tinh bột kháng tự nhiên, ý tưởng đạt giải Nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên.

Xuất sắc vượt qua nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp khác, dự án Banagut - Khỏe từ ruột, sạch từ thiên nhiên, của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang đã giành giải Nhất tại Cuộc thi Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - INNOBE lần IV, năm 2026.

Dự án Banagut do sinh viên Nguyễn Thanh Đạt (lớp B023LU) làm trưởng nhóm, cùng các thành viên Nguyễn Ngọc Phương Trinh và Nguyễn Ánh Thùy Dương, TS. Nguyễn Văn Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang trực tiếp hướng dẫn.

Ông Nguyễn Minh Luân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao giải Nhất cho các sinh viên dự án Banagut, chiều 29/4. Ảnh: Như Ý.

Banagut là dự án phát triển sản phẩm thực phẩm hỗ trợ sức khỏe đường ruột từ tinh bột kháng chuối xiêm xanh sẵn có tại mỗi vùng quê, tạo ra sản phẩm gốc tự nhiên và góp phần nâng cao giá trị nông sản.

Dự án được Ban giám khảo, nhà đầu tư tiềm năng đánh giá cao nhờ tính sáng tạo, khả năng khai thác nguyên liệu địa phương và định hướng phục vụ sức khỏe cộng đồng. Sản phẩm thay vì phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, nhóm sinh viên chọn chuối xiêm xanh. Nhóm ứng dụng công nghệ chế biến để giữ lại hàm lượng tinh bột kháng tự nhiên cao trong quả chuối xanh. Từ đó tạo ra sản phẩm có tính khác biệt so với nhiều sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Bạn Nguyễn Thanh Đạt - trưởng nhóm cho biết, dự án xuất phát từ thực tế tỷ lệ người mắc các bệnh về tiêu hóa ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng sản phẩm tự nhiên, an toàn ngày càng lớn. Từ đó, nhóm phát triển viên dinh dưỡng từ tinh bột kháng chuối xiêm xanh, kết hợp mật ong và nghệ.

Gian hàng trưng bày sản phẩm dự án Banagut - Khỏe từ ruột, sạch từ thiên nhiên. Ảnh: Như Ý

Theo nhóm nghiên cứu, tinh bột kháng là dạng tinh bột không bị tiêu hóa ở ruột non mà lên men tại ruột già, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh có lợi, cải thiện tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Chuối xiêm xanh, loại nông sản phổ biến tại miền Tây có hàm lượng tinh bột kháng cao nhưng lâu nay chưa được khai thác hiệu quả.

Sản phẩm BANAGUT được thiết kế dạng viên tiện dụng, dễ sử dụng hằng ngày. Bên cạnh hỗ trợ tiêu hóa, sản phẩm còn góp phần kiểm soát cân nặng và ổn định đường huyết khi kết hợp chế độ ăn hợp lý.

Trong lộ trình phát triển, nhóm đặt mục tiêu mở rộng sang các dòng như bột tinh bột kháng, viên nang và sản phẩm kết hợp thảo dược, đẩy mạnh bán hàng qua các nền tảng số.

Ngoài giải Nhất của dự án Banagut, Trường Đại học Kiên Giang còn có dự án P’PHẲNG GLOBAL GAC - Hệ sinh thái chiết xuất đa tầng và kinh tế tuần hoàn 100% trái gấc, đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi.