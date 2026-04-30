Non nước Cao Bằng giữ vững danh hiệu công viên địa chất toàn cầu

TPO - Sau kỳ tái thẩm định lần thứ hai, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng của Việt Nam tiếp tục được giữ danh hiệu trong 4 năm tiếp theo, cho thấy những nỗ lực bền bỉ của Cao Bằng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản hiếm có này.

UNESCO Việt Nam cho biết, kết quả thẩm định lần thứ hai được công bố vào ngày 27/4 tại Trụ sở UNESCO ở Paris, Pháp. Với kết quả thẩm định này, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng của Việt Nam tiếp tục giữ danh hiệu này trong 4 năm tới.

Trước đó, ngày 12/4/2018, UNESCO chính thức công nhận Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất toàn cầu. Các kỳ tái thẩm định sau đó được thực hiện 4 năm một lần.

Đây là hoạt động đánh giá định kỳ nhằm kiểm tra tình trạng bảo tồn và quản lý các di sản sau khi đã được công nhận.

Tại các kỳ thẩm định, UNESCO xem xét nhiều yếu tố như hiện trạng hệ sinh thái, mức độ tác động của con người, biến đổi khí hậu, cũng như hiệu quả của các biện pháp bảo vệ và quản lý. Ngoài ra, các cuộc kiểm tra đột xuất cũng có thể được thực hiện nếu di sản đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng.

Kết quả tái thẩm định có ý nghĩa quan trọng, di sản được bảo tồn tốt sẽ tiếp tục giữ danh hiệu, trong khi những nơi suy giảm giá trị có thể bị cảnh báo, đưa vào danh sách di sản bị đe dọa, thậm chí bị rút danh hiệu. Vì vậy, tái thẩm định không chỉ là thủ tục mà còn là công cụ thúc đẩy bảo tồn bền vững.

Thác Bản Giốc - thác nước hùng vĩ nhất Đông Nam Á nằm trong quần thể Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Ảnh: Traveloka.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trải dài trên diện tích hơn 3.000 km², nổi bật bởi hệ thống di sản địa chất có niên đại hơn 500 triệu năm, phản ánh rõ nét quá trình tiến hóa của Trái Đất qua các thời kỳ. Những dãy núi đá vôi hùng vĩ, hang động kỳ bí, cùng các hóa thạch cổ đã tạo nên một “bảo tàng địa chất ngoài trời” vô cùng giá trị.

Đến nay, các nhà khoa học đã phát hiện, đánh giá và đề xuất xếp hạng trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo với các dạng địa hình, cảnh quan đá vôi phong phú, đa dạng như các tháp đá, nón, thung lũng, hang động, hệ thống sông hồ, hang ngầm…

Không chỉ giàu giá trị khoa học, công viên còn hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên đặc sắc với các điểm đến nổi tiếng như Thác Bản Giốc – một trong những thác nước đẹp nhất Đông Nam Á, hay Động Ngườm Ngao với hệ thống thạch nhũ kỳ ảo.

Bên cạnh đó, khu vực này còn là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, Mông, với bản sắc văn hóa phong phú, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người.

Suối Lê Nin cạnh hang Pác Bó - Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt của Việt Nam. Ảnh: Quốc Nam.

Đây cũng là vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử với hơn 215 di tích văn hóa, lịch sử được xếp hạng, nổi bật là Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Pác Bó – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước năm 1941 lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo – nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân năm 1944, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay, hay Khu di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950.

UNESCO Việt Nam cho biết, thông qua mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, những giá trị của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng không chỉ được phát huy tại địa phương, mà còn được lan tỏa như một phần của nỗ lực chung nhằm bảo tồn di sản địa chất toàn cầu, gắn với giáo dục và thúc đẩy phát triển bền vững.