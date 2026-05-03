Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bể chứa ở nhà máy đường bị sét đánh, hàng nghìn tấn mật mía tràn ra ngoài

Ngọc Tú

TPO - Trong cơn mưa, tia sét đánh trúng bể chứa mật mía của một nhà máy đường trên địa bàn xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An), khiến hàng nghìn tấn mật tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn.

Hàng nghìn tấn mật tràn ra khuôn viên nhà máy sau sự cố sét đánh làm thủng bể chứa ở nhà máy đường trên địa bàn xã Nhân Hòa (Nghệ An).

Chiều 3/5, lãnh đạo một nhà máy đường đóng trên địa bàn xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng 17h cùng ngày, tia sét trong trận dông lốc đã đánh trúng bể chứa mật mía gây thiệt hại lớn cho đơn vị.

1998304664353705-2.jpg
1998304664353705-1.jpg
Khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra khắp khuôn viên nhà máy sau sự cố.

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm này, tại xã Nhân Hòa xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sấm sét. Trong mưa, tia sét đã đánh trúng, làm bể chứa mật mía của nhà máy bị thủng.

“Khoảng 2.000 tấn mật mía trong bể bị tràn ra khuôn viên, đường đi trong nhà máy. Ước tính thiệt hại khoảng 7-8 tỷ đồng”, vị lãnh đạo nhà máy nói.

1998304664353705.jpg
Người dân hiếu kỳ đến theo dõi sự việc.

Ông Đặng Đình Lục - Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được thông tin sự việc về sự cố trên của nhà máy đường. Theo đó, lượng mật mía tràn ra ngoài ước tính khoảng 2.000 tấn, gây thiệt hại lớn cho nhà máy.

Chủ tịch xã Nhân Hòa cho biết thêm, trận dông lốc kèm sấm sét vào chiều cùng ngày đã ảnh hưởng đến một số nhà dân và hoa màu trên địa bàn xã. Tuy nhiên, số liệu thiệt hại hiện chưa được thống kê.

Ngọc Tú
#sét #nhà máy đường #bể chứa #sét đánh trúng bể chứa mật #thiệt hại #Nghệ An #mưa dông #dông lốc #sấm sét

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe