Đi chơi lễ, bác sĩ kịp thời cứu bé trai thoát 'cửa tử'

TPO - Phát hiện cháu bé bị điện giật ngừng tim ở khu vực biển Quỳnh, bác sĩ Hồ Khắc Thủy lập tức đến tiến hành các bước cấp cứu, ép tim ngoài lồng ngực, giúp cháu bé được cứu sống kịp thời.

Ngày 3/5, bác sĩ Hồ Khắc Thủy - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) xác nhận, ông đã cấp cứu, ép tim ngoài lồng ngực cứu giúp một cháu bé bị điện giật ngừng tim. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, khoảng 18h ngày 2/5, bác sĩ Thủy cùng gia đình đi chơi ở khu vực biển Quỳnh (thuộc địa bàn xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An trước đây) thì phát hiện một bé trai hơn 10 tuổi bị điện giật.

Sau khi được ép tim ngoài lồng ngực và cấp cứu đúng cách, cháu bé bắt đầu hồi tỉnh.

Sự việc khiến cháu bé ngã ra nền nhà, tim ngừng đập. Trước tình huống khẩn cấp, bác sĩ Thủy nhanh chóng tiếp cận sơ cứu cho nạn nhân bằng cách ép tim ngoài lồng ngực liên tục.

Nhờ được sơ cứu kịp thời, đúng kỹ thuật, sau khoảng 2 - 3 phút, cháu bé có dấu hiệu hồi tỉnh, qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ sau sự việc, bác sĩ Thủy cho biết đây là phản xạ nghề nghiệp bình thường. Trong hoàn cảnh đó, bất kỳ nhân viên y tế nào cũng sẽ ưu tiên cho việc cứu người.

Hành động đẹp ấy không chỉ góp phần cứu sống một sinh mạng mà còn lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, trách nhiệm, luôn sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh.