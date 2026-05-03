Thái Nguyên công bố thiệt hại sau trận mưa đá, giông lốc

TPO - Trận mưa đá kèm giông lốc xảy ra tối ngày 2/5 tại một số khu vực tỉnh Thái Nguyên đã làm 5 người bị thương, 309 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 186.000 khách hàng bị mất điện.

Ngày 3/5, Sở NN&MT Thái Nguyên đã có báo cáo thiệt hại do đợt mưa đá kèm giông lốc gây ra tối ngày 2/5.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương (tính đến 7h ngày 3/5), toàn tỉnh có 5 người bị thương, 309 ngôi nhà bị ảnh hưởng, chủ yếu là tốc mái, 152ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Ngoài ra, mưa dông cũng làm 11 trường học bị tốc mái, 14 cột điện bị đổ, gãy, 2 nhà xưởng, 1 nhà văn hóa bị tốc mái.

Lực lượng chức năng Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa lốc

Còn theo Công ty điện lực Thái Nguyên, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã gây sự cố trên 48 phân đoạn đường dây điện, khiến khoảng 186.500 khách hàng bị mất điện, tập trung tại các khu vực Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai và một số địa bàn lân cận.

Trong đó, thiệt hại nặng nhất là tại khu vực xã Đại Từ với hàng chục cột điện bị gãy đổ, nhiều vị trí đường dây trung thế bị đứt, 144 trạm biến áp bị mất điện, ảnh hưởng tới khoảng 17.400 khách hàng.

Tại các địa phương như Phú Lương, Định Hóa, Đồng Hỷ, Võ Nhai cũng ghi nhận sự cố cục bộ trên lưới điện.

Tính đến 7 giờ ngày 3/5, ngành Điện lực đã khôi phục cấp điện cho 41 phân đoạn, tương ứng với khoảng 167.300 khách hàng. Hiện còn 7 phân đoạn đường dây với khoảng 19.200 khách hàng vẫn đang bị gián đoạn cung cấp điện.

Một căn nhà bị tốc mái, đổ sập (ảnh TNO)

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai công tác ứng phó, khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Chính quyền các địa phương đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, cứu giúp người bị thương, dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, công tác trực ban được tổ chức nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Còn theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trong 24h qua, tính đến 9 giờ ngày 3/5, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa quan trắc tại một số trạm ghi nhận ở mức cao, như Phú Cường 83mm, Phú Tiến 68,8mm, Cao Sơn 68mm, Hoàng Nông 64,8mm và Bằng Lũng 56,8mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng tích lũy phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, nguy cơ sạt lở, sụt lún đất tại các sườn dốc, taluy dương khu dân cư, tuyến đường giao thông. Ngoài ra, ngập úng cục bộ có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ở các xã, phường trên toàn tỉnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo, người dân cần chú ý các bản tin thời tiết, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn nhà ở, hạn chế ra ngoài đường khi trời mưa to.