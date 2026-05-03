Xuất hiện mưa đá tại Hà Tĩnh

TPO - Tại phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xuất hiện mưa dông kèm mưa đá. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Ngày 3/5, lãnh đạo UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa dông kèm gió giật và mưa đá.

Theo đó, khoảng gần 16h cùng ngày, tại phường Bắc Hồng Lĩnh xuất hiện mưa đá với các viên đá nhỏ, kích thước khoảng 1 - 2 cm.

Khi hiện tượng xảy ra, người dân đã nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời che chắn tài sản, bảo vệ phương tiện, đặc biệt là gương và kính ô tô để hạn chế hư hỏng.

Mưa đá xuất hiện tại Hà Tĩnh.

Người dân cũng bày tỏ lo ngại khi mưa đá xuất hiện đúng thời điểm gần thu hoạch vụ mùa.

Chính quyền địa phương cho biết, đây là lần đầu tiên trong năm nay địa phương xuất hiện hiện tượng mưa đá. Cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, chiều 3/5, địa phương chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh.

Các hình thế thời tiết này cùng yếu tố địa hình làm gia tăng nguy cơ xảy ra lốc, sét và mưa đá trên diện rộng, trong khung giờ từ 16h đến 22h cùng ngày.