Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xuất hiện mưa đá tại Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Tại phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xuất hiện mưa dông kèm mưa đá. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Ngày 3/5, lãnh đạo UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa dông kèm gió giật và mưa đá.

Theo đó, khoảng gần 16h cùng ngày, tại phường Bắc Hồng Lĩnh xuất hiện mưa đá với các viên đá nhỏ, kích thước khoảng 1 - 2 cm.

Khi hiện tượng xảy ra, người dân đã nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời che chắn tài sản, bảo vệ phương tiện, đặc biệt là gương và kính ô tô để hạn chế hư hỏng.

da4.jpg
Mưa đá xuất hiện tại Hà Tĩnh.

Người dân cũng bày tỏ lo ngại khi mưa đá xuất hiện đúng thời điểm gần thu hoạch vụ mùa.

Chính quyền địa phương cho biết, đây là lần đầu tiên trong năm nay địa phương xuất hiện hiện tượng mưa đá. Cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, chiều 3/5, địa phương chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh.

Các hình thế thời tiết này cùng yếu tố địa hình làm gia tăng nguy cơ xảy ra lốc, sét và mưa đá trên diện rộng, trong khung giờ từ 16h đến 22h cùng ngày.

Hoài Nam
#mưa đá #xuất hiện mưa đá tại Hà Tĩnh #phường Bắc Hồng Lĩnh #mưa đá tại Hà Tĩnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe