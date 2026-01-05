Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lào Cai:

Vỉ kèo sập khi dựng nhà tại Lào Cai, một người tử vong

TPO - Anh M.A.Ch bị vỉ kèo đè gây thương tích nặng. Dù được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

UBND xã Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) vừa thông tin về vụ việc sập vỉ kèo khi đang dựng nhà xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, vào sáng 3/1, gia đình anh M.A.C (sinh năm 1988, trú tại thôn Suối Dầm, xã Mỏ Vàng) tiến hành dựng khung nhà gỗ. Khoảng 40 người là người thân, bạn bè và hàng xóm tham gia hỗ trợ dựng cột nhà.

Khoảng 8h30 phút cùng ngày, trong lúc kéo, đẩy để dựng vỉ kèo thứ hai của khung nhà, do chân vỉ kèo bị trượt khiến vỉ kèo đổ xuống, làm 5 người bị thương. Trong đó, 4 trường hợp bị xây xát nhẹ, không phải điều trị tại cơ sở y tế. Riêng anh M.A.Ch (sinh năm 1977, trú tại thôn Suối Dầm, xã Mỏ Vàng) bị vỉ kèo đè gây thương tích nặng. Dù được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi (tử vong ngoài viện).

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (PC01) phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) và Công an xã Mỏ Vàng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định pháp luật.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Mỏ Vàng đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân. Lãnh đạo địa phương bày tỏ sự chia sẻ trước mất mát của gia đình, đồng thời động viên thân nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Thành Đạt
