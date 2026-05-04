Ông Nguyễn Thanh An làm Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TPHCM

TPO - Thường trực HĐND TPHCM quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh An - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân TPHCM.

Sáng 4/5, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Thường trực HĐND TPHCM quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh An - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh An. Ảnh: Thu Hường

Cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Thanh An khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi và phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp tại đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan dân cử thành phố.

Ông Nguyễn Thanh An sinh năm 1980, quê quán TPHCM. Ông có trình độ Cử nhân kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.