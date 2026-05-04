Máy bay không người lái đâm trúng tòa chung cư ở Mátxcơva

TPO - Một máy bay không người lái đã tấn công một tòa chung cư cao tầng gần quận trung tâm thương mại của Mátxcơva, Thị trưởng thành phố - ông Sergey Sobyanin - cho biết.

Theo ông Sobyanin, máy bay không người lái đã tấn công tòa chung cư 52 tầng trên đường Mosfilmovskaya, một công trình kiến ​​trúc hiện đại nổi tiếng được xây dựng vào đầu những năm 2010. Căn hộ bị tấn công được cho là nằm ở tầng 36.

Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy mặt tiền tòa nhà đã bị hư hại, mảnh vỡ nằm rải rác trên đường phố. Hàng chục xe cảnh sát và cứu thương đã có mặt tại hiện trường. Không có thương vong nào được ghi nhận sau vụ việc.

Căn hộ bị tấn công. (Ảnh: RT)

Lực lượng chức năng tại hiện trường. (Ảnh: RT)

Mảnh vỡ vương vãi tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: Telegram)

Vụ tấn công diễn ra trước Ngày Chiến thắng 9/5, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Nga, được đánh dấu bằng cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Các nhân chứng nói với RT rằng họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, một số người cho biết đã nhìn thấy một tia sáng trên bầu trời và khói bốc lên từ tòa nhà.

Nga cáo buộc Ukraine đứng đằng sau vụ việc. Chính quyền Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, phóng hàng trăm máy bay không người lái cảm tử mỗi ngày.