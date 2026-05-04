Thế giới

Dịch bệnh hiếm gặp bùng phát trên tàu chở hàng trăm du khách

Bình Giang

TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi vừa cho biết, một vụ nghi nhiễm virus hanta hiếm gặp trên tàu du lịch ở Đại Tây Dương đã khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác ốm nặng.

screen-shot-2026-05-04-at-75321-am.png
Tàu MV Hondius

AP dẫn thông cáo của WHO cho biết, vụ bùng phát dịch bệnh đang được điều tra, nhưng ít nhất 1 trường hợp nhiễm hantavirus đã được xác nhận. Một trong các bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện ở Nam Phi. WHO đang phối hợp với chính quyền để sơ tán 2 người khác có triệu chứng khỏi tàu.

Công ty Hà Lan điều hành tàu du lịch cho biết con tàu hiện đang neo đậu ngoài khơi Cape Verde - quốc đảo ngoài khơi bờ biển phía tây châu Phi, và chính quyền địa phương đang hỗ trợ nhưng chưa cho phép bất kỳ ai xuống tàu. Họ cho biết 2 người cần được chăm sóc y tế khẩn cấp là nhân viên trên tàu.

Virus hanta là 1 họ virus lây lan chủ yếu qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của động vật gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột. Loại virus này gây chú ý sau khi bà Betsy Arakawa - vợ của cố diễn viên Gene Hackman, qua đời vì nhiễm virus hanta ở New Mexico năm ngoái. Hackman qua đời khoảng 1 tuần sau đó tại nhà riêng do bệnh tim.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), virus hanta gây ra 2 hội chứng nghiêm trọng, làm suy giảm chức năng phổi và thận.

WHO cho biết nhiễm virus hanta có thể lây giữa người với người, dù hiếm thấy. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, nhưng việc được chăm sóc y tế sớm có thể giúp tăng cơ hội sống sót.

Theo Bộ Y tế Nam Phi, con tàu MV Hondius mang cờ Hà Lan rời Argentina khoảng 3 tuần trước, để thực hiện chuyến du ngoạn bao gồm các điểm đến như Nam cực, quần đảo Falkland và các điểm dừng khác, và điểm cuối là quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Nạn nhân đầu tiên là người đàn ông 70 tuổi đã chết trên tàu. Thi thể của ông được đưa về lãnh thổ Saint Helena thuộc Anh ở Nam Đại Tây Dương. Vợ của người đàn ông này đã gục ngã tại sân bay ở Nam Phi, khi đang chuẩn bị lên máy bay về Hà Lan. Bà đã qua đời tại bệnh viện gần đó.

Bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện ở Johannesburg là công dân Anh.

Oceanwide Expeditions - hãng điều hành chuyến du lịch, cho biết thi thể nạn nhân thứ 3 vẫn còn trên tàu ở Cape Verde, và ưu tiên của họ là đảm bảo 2 nhân viên bị ốm được chăm sóc y tế.

Khoảng 150 du khách đã có mặt trên tàu vào thời điểm bùng phát dịch bệnh. Theo một số nhà điều hành tour, tàu Hondius thường có đội nhân viên khoảng 70 người.

Theo AP
