Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Thu Loan

TPO - Nhận lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1970. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt.

Các đảng phái chính trị tại Sri Lanka có thiện cảm và coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế để Sri Lanka học tập. Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với năm trước.

Sri Lanka có 34 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 43 triệu USD, đứng thứ 64/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Dự án lớn nhất của Sri Lanka tại Việt Nam là dự án nhà máy sản xuất đồ bơi tại tỉnh Hưng Yên, với tổng vốn đầu tư đăng ký 8,72 triệu USD.

Khoảng 200 người Việt đang sinh sống và làm việc tại tại Sri Lanka, bao gồm phụ nữ Việt kết hôn với người bản địa, tăng ni đang học tập và tu tập tại các trường đại học/cơ sở Phật giáo của Sri Lanka, công nhân do các công ty ở Việt Nam gửi sang làm việc theo hợp đồng có thời hạn và số còn lại làm các ngành nghề dịch vụ khác.

Việt Nam và Sri Lanka hợp tác tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Thu Loan
#Sri Lanka #Quan hệ Việt Nam - Sri Lanka #Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

